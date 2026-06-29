UBT organizon forumin ndërkombëtar për 250-vjetorin e SHBA-së, nderohen personalitete amerikane
Parku Shkencor, Inovativ dhe Teknologjik i UBT-së ishte nikoqir i forumit ndërkombëtar “Nga Çlirimi te Lidershipi: Edukimi i Gjeneratës së Ardhshme përmes Partneritetit Kosovë–SHBA”, të organizuar në kuadër të projektit “America Inspires Freedom – The Kosovo Story”, pjesë e programit zyrtar ndërkombëtar për shënimin e 250-vjetorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Si Partneri Kryesor Akademik i kësaj nisme historike në Kosovë, UBT bëri bashkë diplomatë, akademikë, ekspertë amerikanë, përfaqësues institucionalë, profesorë dhe studentë për të diskutuar mbi partneritetin strategjik Kosovë–SHBA, rolin e arsimit në ndërtimin e lidershipit demokratik dhe rëndësinë e bashkëpunimit akademik në forcimin e vlerave të lirisë dhe demokracisë.
Një moment i veçantë i forumit ishte ceremonia e ndarjes së mirënjohjeve institucionale për personalitete amerikane dhe shqiptaro-amerikane, të cilët për dekada kanë kontribuar në paqe, demokraci, zhvillimin e institucioneve dhe mbështetjen e Kosovës në arenën ndërkombëtare.
UBT i ndau profesorit amerikan Daniel Serwer çmimin institucional “Honorary Degree – Excellence in Leadership”, në shenjë mirënjohjeje për kontributin e tij të jashtëzakonshëm akademik, diplomatik dhe publik në ndërtimin e paqes, forcimin e institucioneve demokratike dhe mbështetjen e vazhdueshme të Kosovës dhe rajonit.
Po ashtu, Mirënjohje institucionale iu nda profesorit Edward P. Joseph, znj. Besa Tafilaj Pinchotti dhe Sgt. Maj. Mario Marquez, për angazhimin e tyre në promovimin e vlerave demokratike, partneritetit transatlantik, shërbimit publik dhe miqësisë së qëndrueshme ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara.
Në hapje të forumit, drejtori i projektit Dr. Faton Bislimi falënderoi UBT-në për partneritetin dhe organizimin e këtij aktiviteti, duke vlerësuar angazhimin e stafit akademik dhe organizativ në realizimin e një ngjarjeje me rëndësi ndërkombëtare. Si shenjë mirënjohjeje, ai i dorëzoi Rektorit të UBT-së një monedhë zyrtare përkujtimore të America250, të sjellë nga Uashingtoni.
“Kjo është monedha zyrtare e ‘America250’ që e sollëm nga Uashingtoni. Po jua dorëzoj këtë sepse është thjesht një shenjë e vogël vlerësimi për atë që keni bërë ju dhe për atë që ky universitet ka realizuar sot“, u shpreh Bislimi.
Themeluesi dhe Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi, theksoi se jubileu i 250-vjetorit të Shteteve të Bashkuara përfaqëson festimin e idealeve që kanë ndikuar në zhvillimin e demokracive moderne dhe që kanë frymëzuar edhe rrugëtimin e Kosovës dhe të UBT-së.
“250 vjet Amerikë, 25 vjet UBT; dy rrugëtime të ndryshme, por që të dyja janë ndërtuar mbi të njëjtën bindje: se liria krijon mundësi, se edukimi sjell progres dhe se inovacioni formëson të ardhmen“, deklaroi Hajrizi.
Ai vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme dhe të palëkundur të të gjitha administratave amerikane ndër vite, pa dallime politike.
“Presidenti Bill Clinton, Sekretarja Madeleine Albright dhe Gjenerali Wesley Clark u bënë pjesë e historisë së Kosovës përgjithmonë. Presidenti George W. Bush mbështeti fuqishëm pavarësinë e Kosovës, ndërsa Presidenti Barack Obama vazhdoi mbështetjen për institucionet tona demokratike, siç bëri edhe Presidenti Donald Trump dhe administratat pasuese. Administratat ndryshojnë, partitë politike ndryshojnë, megjithatë një gjë mbetet konstante: miqësia e palëkundur mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara”, përfundoi Rektori Hajrizi.
Profesori amerikan Daniel Serwer, foli për transformimin e Kosovës gjatë dekadave të fundit, duke kujtuar vizitën e tij të parë në vend në vitin 1998 dhe zhvillimet që kanë pasuar.
“Disa thonë se asgjë nuk ka ndryshuar, por përgjigjja ime është: gjithçka ka ndryshuar“, tha Serwer, duke vlerësuar progresin institucional dhe zhvillimin e sistemit arsimor në Kosovë.
Profesori Edward P. Joseph, i cili ka një përvojë të gjatë me zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, ndau me audiencën kujtimet e tij nga viti 1999, periudhë kur shërbente si menaxher i kampit të refugjatëve kosovarë në Fort Dix të SHBA-së. Përmes një fotografie të asaj kohe, ai pasqyroi transformimin që ka pësuar vendi që nga periudha e luftës.
“Kjo fotografi këtu është e vitit 1999. Ata janë refugjatët kosovarë. Kjo është shkrepur në Fort Dix, ku unë shërbeja si menaxher i atij kampi refugjatësh. Ishte një periudhë vërtet e jashtëzakonshme intensive dhe jashtëzakonisht e vështirë për fëmijët dhe prindërit e tyre, shumë prej të cilëve, natyrisht, kishin ende të afërm këtu në Kosovë. Prandaj, dikush si unë ka një vlerësim dhe mirëkuptim shumë të thellë për gjithçka që ka kaluar Kosova“, u shpreh Joseph.
Profesor Joseph vuri në dukje se roli i NATO-s ka qenë vendimtar jo vetëm për sigurimin e lirisë së Kosovës, por mbetet shtyllë thelbësore edhe për stabilitetin afatgjatë të të gjithë Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, ai sqaroi se procesi i integrimit dhe anëtarësimit të vendit në organizatat kryesore ndërkombëtare po bllokohet nga pengesa të jashtme politike dhe diplomatike në arenën globale.
Drejtoresha Ekzekutive e Shoqatës Kombëtare të Familjeve Ushtarake në SHBA (NMFA), Besa Tafilaj Pinchotti, tregoi se si përvojat e saj fëmijërore në Kosovë dhe përjetimi i luftës nga distanca e shtynë drejt angazhimit për ushtrinë amerikane. Ajo potencoi rëndësinë e mjedisit akademik për të çuar përpara marrëdhëniet dypalëshe.
“Nuk mund të mendoj asnjë vend më të mirë për të festuar 250-vjetorin e Amerikës se sa Kosova, sepse nuk njoh askënd që e do Amerikën më shumë se populli i saj. Njerëzit më të mirë për të zgjidhur problemet janë ata që janë më afër tyre, prandaj është kaq e rëndësishme të jemi në këtë mjedis akademik me këto mendje të shkëlqyera, sepse ju jeni njerëzit që do ta çoni këtë marrëdhënie përpara”, u shpreh Tafilaj Pinchotti.
Nga ana tjetër, Drejtori Ekzekutiv për Çështjet Qeveritare në “The American Legion”, organizata më e madhe e veteranëve në SHBA, Mario Marquez, evokoi kujtimet e tij nga viti 2002, periudhë kur kishte shërbyer në kuadër të misionit ushtarak në Kosovë. Ai përshkroi përvojat nga terreni dhe bashkëpunimin me banorët vendas për rindërtimin e infrastrukturës së ujësjellësit nëpër zona rurale, duke e cilësuar qëndrueshmërinë e popullit kosovar si frymëzim.
“Trashëgimia e Kosovës jeton dhe ka jetuar brenda meje gjatë gjithë jetës sime që nga viti 2002, që ishte hera e fundit që isha këtu. Ajo që njësiti ynë bëri së bashku me ata fshatarë është përkufizimi i një partneriteti të vërtetë, ku kapaciteti teknik takoi vullnetin e pandalshëm njerëzor; ne nuk u solli atyre vetëm ujin e rrjedhshëm për herë të parë, por ndërtuam një linjë jete së bashku”, deklaroi Marquez.
Në përmbyllje, pjesëmarrësit theksuan se partneriteti ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara mbetet një nga shtyllat më të rëndësishme të zhvillimit demokratik të vendit, ndërsa arsimi dhe bashkëpunimi akademik do të vazhdojnë të jenë ura që forcojnë këtë aleancë edhe për gjeneratat e ardhshme.
Përmes organizimit të këtij forumi ndërkombëtar, UBT riafirmoi rolin e tij si lider në arsimin e lartë, inovacionin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar, duke krijuar një platformë të rëndësishme për dialog, shkëmbim idesh dhe promovim të vlerave që bashkojnë Kosovën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.