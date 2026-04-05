U zgjodh finalistja e parë, Gimbo për Selin: Pa asnjë dyshim fituese
Selin Bollati është shpallur finalistja e parë e këtij edicioni të Big Brother VIP Albania 5.
Ajo ishte në një televotim me Brikena Selmanin, gjersa triumfoi në këtë nominim.
Për këtë u bë një reagim edhe nga partneri i tij, ish-banori nga Kosova, DJ Gimbo.
Foto: Instagram
Ai e uroi si finalisten e parë, por që beson se do të jetë fituesja e Big Brother VIP Albania 5.
"Çika jeme, finalistja e parë edhe fituesja pa asnjë dyshim", ka shkruar ndër tjerash Gëzim Blakaj (emri i vërtetë).
Ndërkaq, kanë mbetur edhe pak ditë deri në finalen e Big Brother, e cila do të jetë më 18 prill.
Kanë mbetur edhe tri vende të tjera për në finalen e madhe, pasi janë gjithsej katër finalistë. /Telegrafi/
