Selin Bollati është shpallur finalistja e parë e këtij edicioni të Big Brother VIP Albania 5.

Ajo ishte në një televotim me Brikena Selmanin, gjersa triumfoi në këtë nominim.

Për këtë u bë një reagim edhe nga partneri i tij, ish-banori nga Kosova, DJ Gimbo.

Ai e uroi si finalisten e parë, por që beson se do të jetë fituesja e Big Brother VIP Albania 5.

"Çika jeme, finalistja e parë edhe fituesja pa asnjë dyshim", ka shkruar ndër tjerash Gëzim Blakaj (emri i vërtetë).

Ndërkaq, kanë mbetur edhe pak ditë deri në finalen e Big Brother, e cila do të jetë më 18 prill.

Kanë mbetur edhe tri vende të tjera për në finalen e madhe, pasi janë gjithsej katër finalistë. /Telegrafi/

