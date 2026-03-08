U vonua pesë minuta për shkak të një aksidenti në trafik, ministrja japoneze filmohet duke vrapuar drejt takimit – kërkon publikisht falje për vonesën
Ky është momenti kur një politikane japoneze vrapoi me shpejtësi në një takim për të cilin ishte pesë minuta me vonesë - dhe më pas i kërkoi falje të gjithë kombit.
Kimi Onoda, ministrja japoneze për Sigurinë Ekonomike, u filmua duke dalë nga një taksi dhe duke vrapuar në një takim të kabinetit të premten në mëngjes.
Pamjet që u bënë virale treguan 43-vjeçaren duke vrapuar në ndërtesë, me çantën në dorë, dhe më pas duke kaluar shtypin ndërsa një ndihmës vrapon pranë saj.
Politikania u pa më pas duke nxituar poshtë shkallëve drejt takimit, transmeton Telegrafi.
Ministrja e Partisë Liberale Demokratike më vonë i kërkoi falje të gjithë Japonisë duke përmendur një aksident rrugor dhe vonesat pasuese për vonesën e saj.
Onoda, një figurë popullore e krahut të djathtë me pikëpamje të ashpra ndaj emigrantëve, iu drejtua kombit duke thënë se kishte "ngecur në trafik për shkak të një aksidenti të papritur dhe nuk ishte në gjendje të lëvizte".
"Do të mbetem vigjilente në mënyrë që të mund t'i përgjigjem çdo rrethane të paparashikuar", tha ajo.
Pikërisht në kohë është shumë e rëndësishme në Japoni dhe vonesa konsiderohet e pahijshme.
Megjithatë, ajo është lavdëruar për kërkimin e saj të shpejtë të faljes, duke e quajtur përgjigjen e saj "shembullore". /Telegrafi/