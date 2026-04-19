Policia e Kosovës përmes raportit 24 orësh ka dhënë detaje rreth laboratorit të drogës që u zbulua në fshatin Jabllanicë e Vogël të Pejës

Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rasti ka ndodhur më 18 prill 2026, rreth orës 09:00, ku gjatë kontrollit në shtëpinë e të dyshuarit mashkull kosovar janë gjetur dhe konfiskuar 91 bimë të dyshuara të llojit Cannabis Sativa, rreth 4 gramë marihuanë, një armë zjarri automatike, një thikë si dhe një telefon mobil.

Zbulohet laborator i madh i drogës në Pejë, Prokuroria dhe Njësiti anti drogë në aksion

Policia ka bërë të ditur se të gjitha provat materiale janë sekuestruar në vendin e ngjarjes, ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për procedura të mëtejme ligjore.

Ky rast është pjesë e veprave penale që lidhen me kultivimin dhe prodhimin e paautorizuar të substancave narkotike, për të cilat autoritetet kanë shtuar kontrollet në rajonin e Pejës.

Rasti në Jabllanicë të Vogël lidhet edhe me aksionet e fundit të institucioneve të drejtësisë në këtë rajon.

Nga Prokuroria Themelore në Pejë është bërë e ditur se në këtë laborator janë përdorur pajisje të avancuara për kultivimin e narkotikëve, duke dëshmuar për një organizim më të sofistikuar të këtyre aktiviteteve kriminale.

Prokurorja Gashi për laboratorin e drogës në Pejë: Përdornin pajisje të avancuara për kultivim

Autoritetet kanë theksuar se lufta kundër narkotikëve mbetet prioritet, ndërsa operacionet e tilla pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim parandalimin dhe goditjen e rrjeteve kriminale në vend. /Telegrafi/

DrejtësiLajmePejaPeja