U sekuestruan mbi 90 bimë kanabis dhe armë - detaje nga zbulimi i laboratorit të drogës në Pejë
Policia e Kosovës përmes raportit 24 orësh ka dhënë detaje rreth laboratorit të drogës që u zbulua në fshatin Jabllanicë e Vogël të Pejës
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rasti ka ndodhur më 18 prill 2026, rreth orës 09:00, ku gjatë kontrollit në shtëpinë e të dyshuarit mashkull kosovar janë gjetur dhe konfiskuar 91 bimë të dyshuara të llojit Cannabis Sativa, rreth 4 gramë marihuanë, një armë zjarri automatike, një thikë si dhe një telefon mobil.
Policia ka bërë të ditur se të gjitha provat materiale janë sekuestruar në vendin e ngjarjes, ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për procedura të mëtejme ligjore.
Ky rast është pjesë e veprave penale që lidhen me kultivimin dhe prodhimin e paautorizuar të substancave narkotike, për të cilat autoritetet kanë shtuar kontrollet në rajonin e Pejës.
Rasti në Jabllanicë të Vogël lidhet edhe me aksionet e fundit të institucioneve të drejtësisë në këtë rajon.
Nga Prokuroria Themelore në Pejë është bërë e ditur se në këtë laborator janë përdorur pajisje të avancuara për kultivimin e narkotikëve, duke dëshmuar për një organizim më të sofistikuar të këtyre aktiviteteve kriminale.
Autoritetet kanë theksuar se lufta kundër narkotikëve mbetet prioritet, ndërsa operacionet e tilla pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim parandalimin dhe goditjen e rrjeteve kriminale në vend. /Telegrafi/