U rrit i varfër në një rimorkio dhe është krenar për këtë – historia e Bam Adebayos që theu rekordin e Kobe Bryantit
Bam Adebayo luajti një ndeshje që bëri histori, duke shënuar një shifër të pabesueshme prej 83 pikësh për të udhëhequr Miami Heat drejt një fitoreje 150: 129 ndaj Washington Wizards.
Performanca e Adebayos është e dyta më e mirë në historinë e NBA-së, pas vetëm Wilt Chamberlain dhe ndeshjes së tij legjendare me 100 pikë.
28-vjeçari arriti ta thyej rekordin e madh të Kobe Bryan me 81 pikë me Los Angeles Lakers për t’u vendosur i dyti në historinë e rekordeve.
NBA tani ka një hero të ri, por kush është ai? Kjo është historia e jetës së tij.
Duke u rritur në varfëri
Bam Adebayo është tani një nga yjet më të mëdhenj të Miami Heat dhe një nga lojtarët më të gjatë në NBA, por rruga e tij drejt majës nuk ishte aspak e lehtë. Ai lindi si Edrice Femi Adebayo më 18 korrik 1997, në Newark, New Jersey. Ai u quajt "Bam" si fëmijë pasi rrëzoi një tavolinë kur ishte 1 vjeç, gjë që i kujtoi nënës së tij personazhin vizatimor ‘Bamm-Bam’ nga The Flinstones.
Fëmijëria e tij nuk kaloi në luks apo siguri. Kur ishte i vogël, nëna e tij Marilyn vendosi që ata duhej të largoheshin nga Neëark sepse nuk donte që djali i saj të rritej në një mjedis të dhunshëm dhe të rrezikshëm. Babai i tij, një nigerian etnik joruba, i braktisi ata dhe Adebayo pati shumë pak kontakt me të, dhe John Adebayo ndërroi jetë në vitin 2020.
Bami dhe nëna e tij u zhvendosën në Karolinën e Veriut, ku jetuan shumë modestisht, në një rimorkio në adresën Church Lane 76. Pikërisht ky vend më vonë u bë simbol i gjithçkaje që Bami nuk donte ta harronte kurrë.
Nëna e tij punonte si arkëtare në një dyqan ushqimor vendas dhe shpesh shkonte në punë në këmbë. Ata jetonin një jetë të vështirë, me shumë pak para, por Bam do të thoshte më vonë se si fëmijë ai as nuk ishte plotësisht i vetëdijshëm se sa të varfër ishin. Ai kishte një nënë që luftonte për të, ai kishte një çati mbi kokë dhe ndjente se nuk ishte vetëm. Megjithatë, ai e kuptoi shumë herët se donte të ndryshonte jetën e tyre.
Acre Station...76 Church Lane... My Imperfect/Perfect Home! The Green Trailer That Made Me Who I Am. The Sleepless Nights, The Nights I Slept Great, Through The Pain And Struggle. As Well As Through All The Great Times We Had. THANK YOU 💙#BounceBack #WeNotDoneYet pic.twitter.com/f8qLi4yAls
— 13am Adebayo (@Bam1of1) November 25, 2020
Nëna si motivimi më i madh
Në zemër të historisë së jetës së Bamit nuk është vetëm basketbolli, por edhe marrëdhënia e tij me nënën e tij. Ajo ishte personi që mbante mbi shpinë gjithë botën e tyre dhe ai vendosi që në djalëri se një ditë do t'i kthente asaj gjithçka që kishte bërë për të. Ndërsa të tjerët ëndërronin për famë dhe pasuri, Bami kishte një qëllim shumë më të thjeshtë - ta nxirrte nënën e tij nga varfëria dhe t'i siguronte asaj një jetë më të qetë.
Nuk është çudi që edhe më vonë, kur u bë i famshëm, ai vazhdimisht theksonte se nga vinte. Ai mbante një foto të rimorkios së vjetër si kujtesë, madje shkruante adresën 76 Church Lane në atletet e tij. Për të, e kaluara nuk ishte diçka për të cilën duhej të turpërohej, por një arsye për të luftuar.
Bam Adebayo shares a hug with his Mom after his historic performance —
This is amazing. 🙏❤️
(h/t @SMHighlights1)
pic.twitter.com/KVwEesVv59 https://t.co/gcsR6bwwUD
— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 11, 2026
Fillim i vonë, talent i madh
Është interesante se Bam nuk ishte një talent tipik i basketbollit që në moshë të re. Ai nuk ishte një fëmijë që u rrit me kushte perfekte, trajnerë privatë dhe shumë vëmendje nga vëzhguesit. Në fillim ishte një lojtar i papërpunuar, por kishte diçka që nuk mund të mësohet - forcë fizike të jashtëzakonshme, shpejtësi dhe një vullnet të madh për të punuar.
Ndërsa u rrit, u bë e qartë se ishte ndryshe. Ai tregoi një potencial të jashtëzakonshëm në shkollën e mesme, pastaj u transferua në një program dhe shkollë më të fortë për të provuar se mund të luante kundër konkurrencës më të mirë. Kjo tregonte shumë për karakterin e tij. Ai nuk kërkoi një rrugë të lehtë, por një sfidë më të vështirë. Ai përfundimisht u bë një nga lojtarët më të respektuar të shkollave të mesme në Amerikë dhe fitoi statusin e një talenti elitar.
Kentucky si një rrugë drejt NBA-së
Kur zgjodhi një kolegj, Bam nuk e mori vendimin me zemër, por me mendje. Ai e dinte se i duhej një program që do ta çonte në NBA sa më shpejt të ishte e mundur, kështu që zgjodhi Kentuckyn, një nga vendet më të famshme për zhvillimin e profesionistëve të ardhshëm. Ai kaloi vetëm një sezon atje, por kjo ishte e mjaftueshme për të konfirmuar potencialin e tij të jashtëzakonshëm.
Në Kentucky, ai nuk ishte një lojtar që i nënshtrohej gjithçkaje. Ai bënte atë që i kërkohej - luante në mbrojtje, merrte rikuperime, bënte bllokime dhe sillte energji. Ishte kjo gatishmëri për të pranuar rolin që i bindi më tej klubet e NBA-së se ai ishte një lojtar me karakter të fortë, jo vetëm talent i madh.
Drafti dhe realizimi i një ëndrre
Në vitin 2017, Miami Heat e zgjodhi atë me zgjedhjen e 14-të në raundin e parë të draftit të NBA-së. Ishte momenti kur ai u bë zyrtarisht lojtar i NBA-së, por për të, ky hap do të thoshte shumë më tepër sesa hyrja në ligën më të fortë në botë. Ishte momenti kur ai ishte në gjendje të përmbushte një premtim që e kishte mbajtur prej kohësh brenda vetes - të ndihmonte nënën e tij dhe të ndryshonte jetën e familjes së tij.
Menjëherë pasi hyri në NBA, ai e mbështeti financiarisht nënën e tij dhe tregoi se suksesi i tij nuk ishte vetëm për lavdi personale. Ishte konfirmim se vitet e jetës së vështirë, rritja në varfëri dhe lufta e vazhdueshme kishin kuptim.
Ai nuk ka harruar nga ka ardhur
Ndoshta kjo është gjëja më e rëndësishme në të gjithë historinë e Bam Adebayos. Ai nuk e harroi fillimin e tij. Ai nuk u përpoq t'i fshinte vitet e kaluara në varfëri, por i shndërroi ato në një pjesë të identitetit të tij. Prandaj, historia e tij nuk është vetëm një histori sportive talenti dhe suksesi, por historia e sakrificës së një nëne, e një djali që u rrit në rrethana të përulura dhe e një të riu që e pa NBA-në si një rrugë drejt një jete më të mirë.
Sot, Bam Adebayo është një yll, një All-Star dhe fytyra e Miami Heat, por pas gjithë kësaj fshihet një histori e vërtetë dhe e vështirë jete. Nga një rimorkio në Karolinën e Veriut deri te skenat më të mëdha të NBA-së, ai u udhëhoq nga varfëria, puna, karakteri dhe dëshira për t'i shlyer borxhin personit që bëri më shumë për të. Pikërisht për këtë arsye ngritja e tij duket më e fuqishme se shumë të tjerëve - sepse nuk është ndërtuar vetëm mbi talentin, por mbi luftën e vërtetë. /Telegrafi/