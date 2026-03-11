Show i jashtëzakonshëm në NBA: Bam Adebayo shënon 83 pikë dhe thyen rekordin e Kobe Bryant
Basketbollisti i Miami Heat, Bam Adebayo, pati një natë të pabesueshme në NBA, në të cilën arriti totalin e dytë më të lartë të pikëve në historinë e ligës më të fortë të basketbollit në botë.
Adebayo shënoi një shifër të pabesueshme prej 83 pikësh në ndeshjen e tij me Miami Heat kundër Washington Wizards, e cila përfundoi me rezultatin 150:129.
Kështu, Adebayo theu rekordin e Kobe Bryant nga viti 2006 dhe shënoi 81 pikë në një ndeshje të vetme, duke lënë përpara tij vetëm Wilt Chamberlain nga viti 1962.
Që në fillim të duelit ishte e qartë se ai do të shënonte një numër të madh pikësh. Ai shënoi 31, 12, 19 dhe së fundmi 21 pikë në çerekun e katërt.
31 in the 1Q.
12 in the 2Q.
19 in the 3Q.
21 in the 4Q.
Those are one player's stats from one game tonight 🤯
WATCH EVERY SINGLE ONE OF BAM'S 83 POINTS 🍿 pic.twitter.com/mTpjjO4lzA
— NBA (@NBA) March 11, 2026
Adebayo gjuajti 20/43 nga fusha në këtë ndeshje dhe shënoi një shifër të pabesueshme prej 43 gjuajtjesh të lira. Nga këto, ai shënoi 36 pikë. Ai shënoi shtatë nga 22 përpjekje për tre pikë.
Mund t’i shihni secilën nga 83 pikët në shtojcën e bashkangjitur, dhe sa i përket mbështetjes për ekipin e Miamit, ai as nuk kishte nevojë për të. Theksojmë se Simone Fontecchio shënoi 18 pikë.
BAM ADEBAYO RECREATED THE ICONIC WILT CHAMBERLAIN PHOTO. 🖼️🔥 pic.twitter.com/GyZ2SOVbWr
— NBA Base (@TheNBABase) March 11, 2026
Për Wizards të mposhtur, 28 pikë u shënuan nga Alexandre Sarr dhe 22 nga Will Riley.
Dueli u vendos në mesin e çerekut të tretë, kur Miami mori një epërsi prej më shumë se 20 pikësh, dhe loja u luajt deri në fund, vetëm që Adebayo të shënonte sa më shumë pikë të ishte e mundur./Telegrafi/