U raportua për një problem teknik në aeroplan, pati një vonesë nisja e ministrit të Jashtëm gjerman nga Riadi drejt Turqisë
Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul pati një vonesë në Riad të enjten në mëngjes, ndërsa përgatitej të nisej për në Turqi.
Pak para nisjes së planifikuar të delegacionit të tij nga kryeqyteti saudit rreth orës 6:30 të mëngjesit, piloti i aeroplanit të transportit A400M të Forcave Ajrore Gjermane raportoi një problem teknik.
Edhe pse problemi u zgjidh pas rreth 15 minutash, aeroplani mbeti në pistë me motorët ndezur.
Pak para orës 7 të mëngjesit, piloti tha se aeroporti ishte mbyllur përkohësisht. Fillimisht nuk u dha asnjë arsye.
Dhe vetëm rreth 70 minuta pas kohës së planifikuar fillimisht të nisjes, aeroplani më në fund u lejua të ngrihej.
Wadephul kishte planifikuar të fluturonte nga Riadi për në Turqi herët në mëngjes si ndalesa e fundit e udhëtimit të tij në Lindjen e Mesme dhe rajonin e Gjirit.
Një takim me homologun e tij turk Hakan Fidan ishte planifikuar në kryeqytetin Ankara.
Ministri vizitoi Qipron, anëtare të BE-së, të hënën përpara se të udhëtonte për bisedime në Izrael, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katar.
Udhëtimi i tij erdhi në kohën kur Irani vazhdoi sulmet ndaj shteteve fqinje herët të enjten duke përdorur raketa dhe dronë. /Telegrafi/