U maskuan si dele për të kaluar kufirin në Spanjë, arrestohen tre algjerianë që tentuan të futen ilegalisht
Tre burra në Algjeri u ndaluan pasi u përpoqën të kalonin një nga kalimet kufitare më të çuditshme në kujtesën e kohëve të fundit - duke u maskuar si dele në një përpjekje për të arritur në Spanjë.
Sipas autoriteteve lokale, treshja thuhet se u mbulua me mbushje të ngjashme me pambukun për të imituar leshin dhe ndryshoi pamjen e tyre në një përpjekje për t'u përzier me bagëtinë që po transportohej nëpër rajon, transmeton Telegrafi.
Plani filloi të prishej kur oficerët vunë re lëvizje të pazakonta midis kafshëve dhe vendosën ta inspektonin automjetin më nga afër.
Ajo që zbuluan i dha fund shpejt përpjekjes. Burrat u morën në paraburgim dhe rasti tërhoqi vëmendjen si për kreativitetin ashtu edhe për rrezikun e tij.
Zyrtarët e përshkruan episodin si një kujtesë për masat ekstreme që disa individë përdorin me shpresën për të kaluar në Evropë, shpesh të nxitura nga vështirësitë ekonomike ose rrugët e kufizuara të migrimit ligjor.
Ndërsa incidenti shkaktoi mosbesim në internet, ai gjithashtu nxjerr në pah realitetin më të gjerë të presioneve të migracionit në pjesë të Afrikës së Veriut dhe korridorit mesdhetar.
Pas maskimit të pazakontë fshihej një çështje serioze dhe komplekse - një që vazhdon të sfidojë autoritetet kufitare dhe politikëbërësit njësoj. /Telegrafi/