U gjet pa shenja jete në veturë, Policia gjen armën dhe një karikator
Policia e Kosovës të mërkurën njoftoi se ka gjetur një person pa shenja jete në një veturë.
Në raportin policor bëhet e ditur se rasti ndodhur në autostradën “Ibrahim Rugova”, në ora 15:00.
“Autostrada ‘Ibrahim Rugova’, Prishtinë. Është raportuar se në një pushimore është gjetur pa shenja jete viktima mashkull kosovar. Njësitë relevante policore dhe ekipi mjekësor kanë dalë në vendin e ngjarjes ku është konstatuar vdekja e viktimës”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion, ndërsa arma me një karikator e cila dyshohet se është përdorur në rast është sekuestruar. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals