U aksidentua me veturën që e vodhi, e dyshuara merr trajtim mjekësor në QKUK
Policia e Kosovës ka njoftuar se një person ka raportuar në Polici se i është vjedhur vetura, ndërkaq pas një kohe është informuar se e dyshuara është aksidentuar me veturën e tij që i është vjedhur.
Rasti ka ndodhur në Ferizaj, të premten në ora 19:40.
“Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se nga persona të panjohur i është vjedhur vetura me targa lokale. Pas një kohe është marr informatë se vetura është e përfshirë në një aksident, ku e dyshuara femër kosovare me probleme mendore, e cila e kishte marrë veturën ka pësuar lëndime trupore dhe e njëjta është dërguar për tretman mjekësor në QKUK”, thuhet në raportin policor.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. /Telegrafi/
