U aksidentua ditë më parë në Podujevë, vdes gjatë trajtimit në QKUK
Një person ka humbur jetën si pasojë e lëndimeve të rënda të pësuara në një aksident trafiku që kishte ndodhur më herët në Llugë, Podujevë.
Sipas raportit, aksidenti kishte ndodhur më 5 prill 2026 rreth orës 17:45, ndërsa viktima, mashkull kosovar, ishte duke u trajtuar në Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK). Më 11 qershor 2026, ai ka ndërruar jetë, gjë që është konfirmuar nga mjeku.
Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Instituti i Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion, ndërsa rasti po vazhdon të hetohet nga autoritetet kompetente.
