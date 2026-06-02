Turma e uritur prish përpjekjen për rekord botëror në Argjentinë
Në qytetin Rosario të Argjentinës, organizatorët tentuan të vendosnin një rekord të ri botëror duke përgatitur një sanduiç gjigant me gjatësi 750 metra.
Për realizimin e këtij projekti u përdorën rreth 1.5 ton mish viçi dhe mbi një mijë bukë të sheshta, në një përpjekje për të thyer një rekord të ri në Librin e Rekordeve Guinness.
Megjithatë, për shkak të vonesave gjatë përgatitjes, turma e mbledhur filloi të humbiste durimin.
Situata doli jashtë kontrollit kur disa nga të pranishmit thyen barrierat mbrojtëse dhe nisën të marrin ushqimin direkt nga tavolinat e përgatitjes.
Si pasojë e kaosit të krijuar, përfaqësuesit e Guinness World Records nuk arritën të kryenin matjet e nevojshme dhe tentativa për rekord nuk u regjistrua zyrtarisht. /Telegrafi/