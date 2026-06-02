Në qytetin Rosario të Argjentinës, organizatorët tentuan të vendosnin një rekord të ri botëror duke përgatitur një sanduiç gjigant me gjatësi 750 metra.

Për realizimin e këtij projekti u përdorën rreth 1.5 ton mish viçi dhe mbi një mijë bukë të sheshta, në një përpjekje për të thyer një rekord të ri në Librin e Rekordeve Guinness.

Megjithatë, për shkak të vonesave gjatë përgatitjes, turma e mbledhur filloi të humbiste durimin.

Situata doli jashtë kontrollit kur disa nga të pranishmit thyen barrierat mbrojtëse dhe nisën të marrin ushqimin direkt nga tavolinat e përgatitjes.

Si pasojë e kaosit të krijuar, përfaqësuesit e Guinness World Records nuk arritën të kryenin matjet e nevojshme dhe tentativa për rekord nuk u regjistrua zyrtarisht. /Telegrafi/

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