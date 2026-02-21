Trump vendos tarifa – industria automobilistike përgatitet për rritje çmimesh
Vetëm disa orë pasi Gjykata e Lartë rrëzoi shumicën e tarifave të aplikuara duke përdorur Aktin Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike të Emergjencës, presidenti Donald Trump ka goditur vendet me tarifa të reja dhe më të larta.
Trump tha se tarifat do të shoqërohen nga një “tarifë globale” e re sipas Seksionit 122.
Tarifat e Seksionit 232 historikisht kanë synuar çelikun dhe aluminin, dy materiale nga të cilat prodhuesit e automjeteve varen shumë.
Çdo “tarifë globale” e re e shtuar mund t’i rrisë kostot e prodhimit pothuajse menjëherë.
Presidenti tha gjithashtu se administrata po “fillon disa hetime për të mbrojtur vendin nga praktikat e padrejta tregtare”.
Kjo nënkupton se lufta tregtare është larg të mbaruarit dhe se tarifat shtesë janë të mundshme. /Telegrafi/