Trump thotë se SHBA-të “po fillojnë të flasin me Kubën”, ndërsa Uashingtoni po përpiqet të ulë furnizimet me naftë të Havanës
Presidenti amerikan nuk ofroi asnjë detaj rreth nivelit të komunikimit që administrata e tij ka pasur me Kubën kohët e fundit ose kur, por tha: "Ne po fillojmë të flasim me Kubën".
Uashingtoni po fillon të flasë me udhëheqësit kubanë, ndërsa administrata amerikane po ushtron presion më të madh mbi ishullin e drejtuar nga komunistët dhe po ndërpret furnizimet kryesore me naftë, u tha gazetarëve të shtunën në mbrëmje, ndërsa po fluturonte për në Florida.
Kjo vjen pas lëvizjeve të udhëheqësit amerikan në javët e fundit për të ndërprerë furnizimet me naftë nga Venezuela dhe Meksika, të cilat ai sugjeroi të shtunën se do ta detyronin Kubën të ulej në tryezën e negociatave.
Objektivat me Kubën mbeten të paqarta, por Trump e ka kthyer më shumë vëmendjen e tij drejt ishullit pasi administrata e tij në fillim të janarit kapi presidentin e atëhershëm të Venezuelës, Nicolás Maduro, dhe ka qenë më agresive në përballjen me kombet që janë kundërshtarë të SHBA-së.
Trump ka parashikuar se qeveria kubane është gati të bjerë. Ai nuk ofroi asnjë detaj të shtunën në lidhje me nivelin e kontaktit që administrata e tij ka pasur me Kubën kohët e fundit ose kur, por tha: "Po fillojmë të flasim me Kubën".
Por tashmë, lëvizjet e fundit të Trump për të ndërprerë furnizimet me naftë të Havanës kanë vënë një presion në ishull, transmeton Telegrafi.
Javën e kaluar, presidenti amerikan nënshkroi një urdhër ekzekutiv për të vendosur një tarifë për çdo mall nga vendet që shesin ose furnizojnë naftë në Kubë, një veprim që ushtroi presion mbi Meksikën, nga e cila Kuba u bë e varur për naftë pasi Trump ndaloi dërgesat e naftës nga Venezuela pas rrëzimit të Maduros.
Duke reaguar ndaj zhvillimit të premten, presidentja meksikane Claudia Sheinbaum paralajmëroi se kjo mund të shkaktojë një krizë humanitare dhe tha se do të kërkojë alternativa për të vazhduar ndihmën ndaj Kubës.
Në një përgjigje të dukshme, Trump tha të shtunën: "Nuk ka pse të jetë një krizë humanitare. Mendoj se ata ndoshta do të vijnë tek ne dhe do të duan të bëjnë një marrëveshje. Pra, Kuba do të jetë përsëri e lirë".
Trump parashikoi se ata do të bëjnë një lloj marrëveshjeje me Kubën dhe tha: "Mendoj, e dini, ne do të jemi të sjellshëm". /Telegrafi/