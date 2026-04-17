Trump reagon pas njoftimit për armëpushim midis Izraelit dhe Libanit
Në një postim të shkurtër në Truth Social, presidenti amerikan Donald Trump ka përshëndetur atë që ai e quan "një ditë historike për Libanin" pasi armëpushimi 10-ditor midis Izraelit dhe Libanit hyri në fuqi.
Kjo vjen pasi presidenti i Libanit, Joseph Aoun, dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu arritën marrëveshjen pas diskutimeve me Trumpin, deklaroi presidenti amerikan.
Megjithatë, vetëm pak orë pas ndërprerjes së dukshme të armiqësive, ushtria libaneze akuzoi Izraelin për "shkelje" të armëpushimit.
Sipas Trumpit, zëvendëspresidenti JD Vance dhe sekretari i shtetit Marco Rubio tani do të punojnë me të dy vendet "për të arritur një PAQE të qëndrueshme".
Ndërkohë, SHBA ka bërë të ditur gjashtë pika të armëpushimit Izrael-Liban.
Luftimi do të ndërpritet në orën 17:00 EST (ora 23:00 sipas kohës në Kosovë) për 10 ditë si një "gjest vullneti të mirë" nga Izraeli;
Kjo periudhë mund të zgjatet me marrëveshje të ndërsjellë nëse bëhet përparim në negociata dhe nëse Libani "demonstron në mënyrë efektive aftësinë e tij për të pohuar sovranitetin e tij" - një referencë e dukshme për përballjen me Hezbollahun;
Izraeli ka të drejtë të "marrë të gjitha masat e nevojshme për vetëmbrojtje në çdo kohë", por "përveç kësaj", nuk do të kryejë sulme;
Gjatë armëpushimit, me mbështetje ndërkombëtare, Libani do të ndërmarrë "hapa kuptimplotë" për të ndaluar Hezbollahun dhe "grupet e tjera të armatosura jo-shtetërore" nga kryerja e sulmeve ndaj Izraelit;
Të gjitha palët i njohin forcat e sigurisë së Libanit si përgjegjëse ekskluzive për sovranitetin dhe mbrojtjen kombëtare të Libanit - jo ndonjë grup tjetër;
Izraeli dhe Libani kërkojnë që SHBA-të të lehtësojnë negociatat e mëtejshme të drejtpërdrejta midis dy vendeve.
Siç theksohet në fund, teksti u miratua nga qeveritë e të dy palëve, tha departamenti. /Telegrafi/