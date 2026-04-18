Trump reagon pas mbylljes së Ngushticës së Hormuzit: Irani është bërë pak i lezetshëm
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka folur për zhvillimet e fundit në luftën me Iranin, ndërsa Teherani e tërhoqi sot vendimin e tij për të rihapur Ngushticën e Hormuzit.
Trump duket se e shpërfilli këtë, duke thënë "kemi biseda shumë të mira që po zhvillohen".
"Po shkon shumë mirë - u bënë paksa të lezetshëm”, deklaroi ai.
Presidenti gjithashtu përsëriti pretendimet se SHBA kishte eliminuar kryesisht marinën, forcën ajrore dhe udhëheqjen iraniane.
"Ata donin ta mbyllnin përsëri ngushticën, siç kanë bërë për vite me radhë, nuk mund të na shantazhojnë", tha Trump.
"Do të kemi disa informacione deri në fund të ditës. Po flasim me ta, po mbajmë një qëndrim të fortë", vazhdoi ai. /Telegrafi/
