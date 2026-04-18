Sulmohet një anije në Ngushticën e Hormuzit
Një anije mallrash është sulmuar pranë Ngushticës së Hormuzit, duke dëmtuar kontejnerët në bord, ka njoftuar ushtria britanike.
Qendra e Operacioneve Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar tha se një predhë e panjohur goditi anijen 46 km në verilindje të Omanit.
Thuhet se autoritetet po hetonin incidentin.
UKMTO WARNING 038-26
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) April 18, 2026
Raporti vjen pasi Irani anuloi rihapjen e shkurtër të ngushticës, duke pretenduar se SHBA-të nuk i kishin përmbushur detyrimet e tyre.
Më parë, u raportua për të shtëna me armë zjarri pasi të paktën dy anije tregtare u përpoqën të kalonin nëpër kanalin ujor.
Ndryshe, forcat amerikane kanë ndaluar 21 anije që të largohen nga Ngushtica e Hormuzit që nga fillimi i bllokadës së SHBA-së katër ditë më parë, ka bërë të ditur Komanda Qendrore e SHBA-së. /Telegrafi/