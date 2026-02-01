Trump reagon ndaj dokumenteve Epstein
Presidenti amerikan Donald Trump ka pretenduar se dosjet Epstein e “lirojnë” nga akuzat.
Duke folur për herë të parë rreth dokumenteve të publikuara, Trump tha se ato e kishin liruar nga akuzat për lidhjet e tij me Epstein, shkruan skynews.
Ndërsa fluturonte për në Florida, presidenti amerikan tha: “Nuk e pashë vetë, por disa njerëz shumë të rëndësishëm më thanë se jo vetëm që më shfajëson mua, por është e kundërta e asaj që shpresonin njerëzit, e dini, e majta radikale”.
Sipas zëvendësprokurorit të përgjithshëm të SHBA-së, Todd Blanche, publikimi i fundit i dosjes së Departamentit të Drejtësisë arrin në "rreth dy faqe të Kullave Eiffel".
Aty përfshihen imazhe të ish-princit Andrew Mountbatten-Windsordhe të ish-ambasadorit britanik në SHBA, Peter Mandelson.
Kryeministri britanik, Keir Starmer, ka bërë thirrje që Andrew të dëshmojë para Kongresit Amerikan për lidhjet e tij me Epstein.
“Sa i përket dëshmisë, gjithmonë kam thënë se kushdo që ka informacion duhet të jetë i përgatitur ta ndajë atë informacion në çfarëdo forme që i kërkohet ta bëjë këtë”, tha Starmer.
“Nuk mund të jesh i përqendruar te viktima nëse nuk je i përgatitur ta bësh këtë”, shtoi ai. /Telegrafi/