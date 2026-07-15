Trump përmendi një "fushatë tokësore" në Iran, çfarë mund të nënkuptojë kjo?
Presidenti amerikan Donald Trump të martën ngriti lirshëm mundësinë e një fushate tokësore ndërsa lufta me Iranin nxehet, por ai nuk ishte i qartë në lidhje me ndonjë specifikë.
"Nuk dua ta bëj këtë," tha ai për një luftë tokësore në një intervistë me Fox News.
"Ndonjëherë ke nevojë për një fushatë tokësore, por ne kemi njerëz të tjerë që do ta bëjnë fushatën tokësore për ne", tha Trump, pa ofruar ndonjë sugjerim se kush mund të jenë këta njerëz.
Analistët kanë thënë se vendet e mundshme për një fushatë tokësore përfshijnë ishullin Kharg - terminali kryesor i eksportit të naftës së Iranit - ose brigjet jugore të Iranit përgjatë Gjirit Persik, transmeton Telegrafi.
Por qofshin trupa amerikane apo forca nga një vend tjetër, zbarkimi i tyre në brigjet iraniane - dhe në numër për të mbështetur praninë e tyre - do të ishte një operacion kompleks dhe i rrezikshëm.
Meqenëse sulmet amfibe kërkojnë kushte specifike tokësore dhe detare për zbarkime të suksesshme, mbrojtësit mund të përqendrojnë mbrojtjen e tyre në vendet e mundshme.
Qasjet për anijet zbarkuese mund të minohen ose të bllokohen me pengesa. Armët moderne si dronët dhe municionet mobile, si dhe artileria tradicionale, mortajat dhe armët e lehta të këmbësorisë mund të përdoren më pas për trupat që arrijnë në breg.
Dhe analistët vërejnë se logjistika për të mbajtur trupat e zbarkuara të furnizuara me municione, ndihmë mjekësore, ushqim dhe ujë i lë anijet e tyre të furnizimit të cenueshme ndaj të njëjtave armë me të cilat u përball forca pushtuese.
"Ekuilibri i luftës bregdetare është zhvendosur fuqishëm në favor të mbrojtësit", shkruan kapiteni i ushtrisë amerikane Daniel S. Hogestyn në botimin maj-qershor të revistës Military Review të shërbimit.
Trupat amerikane në rajon: Mediat e Departamentit të Mbrojtjes tregojnë se Njësia e 11-të Ekspedicionare Detare (MEU), që zakonisht numëron më shumë se 2,000 trupa, është në rajon e ngarkuar me anije të Grupit Amfib të Gatshëm USS Boxer.
MEU-të zakonisht janë përdorur për misione si evakuime dhe operacione amfibe që kërkojnë lëvizje nga anija në breg, si bastisje dhe sulme. Ato gjithashtu kanë komponentë luftarakë tokësorë dhe aviacionalë, dhe disa njësi janë të trajnuara për operacione speciale.
Përveç kësaj, Forca e Reagimit të Menjëhershëm e Divizionit të 82-të Ajror të ushtrisë amerikane mund të dislokohet brenda pak orësh për misione si pushtimi i porteve ose aeroporteve. /Telegrafi/