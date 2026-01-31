Trump përmendet në mijëra dokumente të reja rreth Epsteinit
Më shumë se tre milionë dokumente të reja nga rasti i pedofilit amerikan, Jeffrey Epstein janë publikuar, dhe në këtë material shpesh përmendet edhe Donald Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara.
Disa nga dokumentet përmbajnë mesazhe të mbetura nga Epstein, ku ai tallet me liderin amerikan, duke thënë “nuk e kuptoni sa i budalla është ai”.
Publikimi i këtyre dokumenteve është pjesë e një procesi ligjor të kërkuar nga Kongresi amerikan që detyron Departamentin e Drejtësisë të bëjë publike sa më shumë materiale të mundshme rreth rasteve të Epsteinit, përfshirë edhe korrespondencën dhe dosjet e tjera, raporton cnn.
Vetë Trump ka mohuar të ketë njohuri mbi pretendimet e dokumenteve që e përmendin në lidhje me vajzat, duke thënë se “asgjë nuk di për to dhe se nëse do të kishte diçka relevante, do të ishte publikuar më herët”.
Në përmbledhje, teksti thotë se repimizohen mijëra dokumente të reja lidhur me Epstein, disa prej të cilave përmbajnë komente nënçmues ndaj Trumpit nga vetë Epstein, dhe kjo ka shkaktuar reagime të ndryshme publike dhe politike në SHBA.
Ndryshe, Epstein vdiq më 10 gusht 2019 ndërsa ishte në qeli në Metropolitan Correctional Center në New York, SHBA. Ai u gjend pa shenja jete në qelinë e tij ndërsa priste fillimin e gjyqit federal për trafikim seksual dhe vdekja e tij u cilësua zyrtarisht si vetëvrasje nga varja nga mjeku ligjor i qytetit të New York. /Telegrafi/