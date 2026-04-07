Trump në dijeni të propozimit pakistanez dhe "një përgjigje do të vijë", thotë Shtëpia e Bardhë
Shtëpia e Bardhë tha të martën se presidenti Donald Trump është njoftuar për armëpushimin dyjavor të propozuar nga kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif për të lejuar vazhdimin e negociatave diplomatike midis SHBA-së dhe Iranit, duke shtuar se "një përgjigje do të vijë".
"Presidenti është njoftuar për propozimin dhe një përgjigje do të vijë", tha sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt për CNN në një deklaratë, transmeton Telegrafi.
Sharif, e cili ka qenë një lojtar kyç në ndërmjetësimin e bisedimeve midis Uashingtonit dhe Teheranit, propozoi të martën që Irani të rihapë Ngushticën e Hormuzit për dy javë si shenjë e vullnetit të mirë dhe që të gjitha palët "të respektojnë një armëpushim kudo për dy javë për të lejuar diplomacinë të arrijë përfundimin përfundimtar të luftës, në interes të paqes dhe stabilitetit afatgjatë në rajon".
Sharif gjithashtu ofroi një vlerësim optimist të statusit të negociatave, duke thënë se përpjekjet diplomatike "po përparojnë në mënyrë të qëndrueshme, të fortë dhe të fuqishme me potencialin për të çuar në rezultate thelbësore në të ardhmen e afërt".