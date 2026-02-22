Trump “mund të vrasë djalin e Ajatollahut dhe mullahët e lartë për të rrëzuar regjimin iranian”
Donald Trump po shqyrton planet për të vrarë djalin e Ajatollah Ali Khameneit midis opsioneve ushtarake për një sulm ndaj Iranit, shkruan The Telegraph.
Presidentit amerikan thuhet se i është paraqitur një fushatë prerjeje kokash kundër udhëheqjes së Republikës Islamike, me Mojtaba Khamenein në listë së bashku me të atin, transmeton Telegrafi.
Djali 55-vjeçar i udhëheqësit suprem ishte menduar si pasardhësi i tij më i mundshëm, duke përfituar nga lidhjet e ngushta me Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike, një degë e fuqishme e forcave të armatosura që është përcaktuar si një entitet terrorist nga Shtetet e Bashkuara.
Mojtaba shërbeu gjithashtu në luftën Iran-Irak dhe studioi teologji në qytetin e shenjtë të Qomit, duke përmbushur kërkesën kushtetuese për trajnim klerikal.
Trump ende nuk ka vendosur nëse do ta sulmojë Iranin, raportoi faqja e internetit e lajmeve Axios. Ai mund të lejojë një marrëveshje që i lejon regjimit të vazhdojë me pasurimin bërthamor "simbolik", për sa kohë që nuk ka rrugë drejt një bombe atomike.
Por nëse negociatat mbi programin e pasurimit bërthamor të Iranit dështojnë, midis opsioneve që po merren në konsideratë është një fushatë dramatike vrasjesh që do të synonte ndryshimin e plotë të regjimit.
“Ata kanë nga diçka për çdo skenar. Një skenar i vetëm eliminon Ajatollah-un, djalin e tij dhe mullahët”, tha një zyrtar i lartë amerikan për Axios.
SHBA-të kanë dërguar më shumë se një të tretën e marinës së tyre drejt Iranit, dhe kanë mbledhur sasinë më të madhe të fuqisë ajrore në Lindjen e Mesme që nga pushtimi i Irakut në vitin 2003.
Analistët kanë theksuar vendosjen e më shumë se dy të tretave të flotës së disponueshme E-3 Sentry si një shenjë se Trump është i përgatitur të nisë veprime ushtarake, me radarët e avionëve të zbulimit të nevojshëm për të ndjekur dhe drejtuar përgjimin e raketave që vijnë.
Të premten, Trump konfirmoi se po shqyrtonte një sulm “të kufizuar” ndaj Iranit në një përpjekje për të ushtruar presion mbi regjimin që të bëjë një marrëveshje bërthamore.
Në teori, ky sulm do të tregonte fuqinë e SHBA-së, por do të binte nën pragun për të provokuar një përgjigje serioze nga Teherani. Por rreziqet e një konflikti në spirale janë të vetëkuptueshme.
Hapja e Shtëpisë së Bardhë ndaj Iranit që vazhdon një program pasurimi të reduktuar, siç konfirmohet nga një zyrtar i lartë amerikan i cituar nga Axios, mund të krijojë hapësirë për një marrëveshje dhe të shmangë luftën në Lindjen e Mesme.
Megjithatë, media vuri në dukje se çdo propozim bërthamor nga Irani do të duhej të përmbushte një standard shumë të lartë, për të bindur skeptikët brenda administratës Trump se veprimi ushtarak nuk ishte i nevojshëm.
Mbetet e paqartë se si do të përkufizohej pasurimi "simbolik" dhe çfarë mbikëqyrjeje do të vendosej për të siguruar pajtueshmërinë e Iranit. Irani nuk ka një histori të fortë të lejimit të inspektorëve bërthamorë të OKB-së për të monitoruar aktivitetet.
Zyrtari i lartë amerikan tha: "Trump do të jetë i gatshëm të pranojë një marrëveshje që do të ishte thelbësore dhe që ai mund ta shesë politikisht në vend. Nëse iranianët duan të parandalojnë një sulm, ata duhet të na japin një ofertë që nuk mund ta refuzojmë. Iranianët vazhdojnë të humbasin mundësinë. Nëse luajnë lojëra, nuk do të ketë shumë durim".
Të enjten, presidenti amerikan tha se do t'i jepte Iranit "10 deri në 15 ditë" për të arritur një marrëveshje.
Aeroplanmbajtësja më e madhe në botë, USS Gerald Ford, hyri në detin Mesdhe të premten dhe do të mbërrijë në rrezen e Iranit brenda këtij afati kohor prej 10 deri në 15 ditësh.
Dy zyrtarë izraelitë thanë se besonin se boshllëqet midis Uashingtonit dhe Teheranit ishin të pakapërcyeshme, dhe shanset për një përshkallëzim ushtarak ishin të larta.
Qeveria e Izraelit po bën përgatitje për një veprim të mundshëm të përbashkët ushtarak me SHBA-në. Megjithatë, nuk është marrë asnjë vendim nëse do të kryhet një operacion i tillë, tha një burim i njohur me planifikimin për Reuters.
Do të ishte hera e dytë që SHBA-të dhe Izraeli sulmojnë Iranin në më pak se një vit, pas sulmeve ajrore kundër objekteve ushtarake dhe bërthamore në qershor.
Zyrtarët rajonalë thanë se vendet prodhuese të naftës të Gjirit po përgatiteshin për një përballje të mundshme ushtarake, që ata kishin frikë se mund të dilte jashtë kontrollit dhe të destabilizonte më tej Lindjen e Mesme.
Disa thanë se Teherani po bënte gabime të rrezikshme duke kërkuar lëshime, ndërsa Trump ishte i bllokuar nga grumbullimi i aseteve ushtarake.
Ata kishin frikë se ai nuk do të ishte në gjendje ta zvogëlonte atë pa humbur imazhin. përveç nëse do të kishte një angazhim të vendosur nga Irani për të braktisur ambiciet e tij për armë bërthamore.
Më herët këtë javë, SHBA-të filluan të zhvendosnin një pjesë të personelit nga Lindja e Mesme për t'u përgatitur për kundërsulme të mundshme nga Irani nëse Uashingtoni sulmon Teheranin në ditët në vijim.
Të paktën 20 protesta kundër regjimit u mbajtën në Iran të premten në memoriale për të shënuar fundin e periudhës tradicionale 40-ditore të zisë për protestuesit e vrarë nga forcat e sigurisë.
Mijëra demonstrues u vranë pasi dolën në rrugë për shkak të vështirësive ekonomike dhe mungesës së ujit në Teheran. Dhuna është ajo që e shtyu fillimisht Trump të bënte kërcënimet e tij të fundit për hakmarrje kundër regjimit iranian. /Telegrafi/