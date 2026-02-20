Trump mbi tensionet me Iranin: Bota ka 10 ditë kohë për të parë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se bota do të zbulojë "gjatë 10 ditëve të ardhshme, ndoshta" nëse SHBA-të do të arrijnë një marrëveshje me Iranin apo do të ndërmarrin veprime ushtarake.
Në takimin e parë të Bordit të tij të Paqes në Uashington, Trump tha: “Ne duhet të bëjmë një marrëveshje kuptimplotë, përndryshe ndodhin gjëra të këqija".
Ditët e fundit, SHBA-të kanë shtuar forcat ushtarake në Lindjen e Mesme, ndërsa u raportua përparim në bisedimet midis negociatorëve amerikanë dhe iranianë në Zvicër.
Qeveria iraniane i ka thënë Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së se do t'i konsiderojë bazat amerikane në rajon si objektiva legjitime nëse përdoren në ndonjë agresion ushtarak kundër Iranit.
Misioni i Teheranit në OKB tha në një letër drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, se retorika e Trumpit sinjalizonte një rrezik real të një sulmi, por tha se Irani nuk donte luftë.
Bëhet e ditur se ligjvënësit demokratë dhe disa republikanë kanë shprehur kundërshtim ndaj çdo veprimi të mundshëm ushtarak në Iran pa miratimin e Kongresit.
Në fjalën e tij, Trump vuri në dukje se të dërguarit specialë Steve Witkoff dhe Jared Kushner patën "disa takime shumë të mira" me Iranin.
"Me kalimin e viteve, është vërtetuar se nuk është e lehtë të bësh një marrëveshje kuptimplotë me Iranin", tha ai.
"Përndryshe ndodhin gjëra të këqija", shtoi presidenti amerikan. /Telegrafi/