Trump: Marrëveshja me Iranin nuk është përfundimtare, nëse nuk më pëlqen, do qëllojmë
Presidenti amerikan ka kërcënuar edhe një herë me veprime të mëtejshme ushtarake ndaj Iranit nëse marrëveshja që pritet të nënshkruhet të premten dështon.
Duke folur në samitin e G7 në Francë, Trump tha: “Është një memorandum mirëkuptimi. Dhe nëse nuk më pëlqen, do të kthehemi të qëllojmë mbi ta, duke hedhur bomba mbi kokën e tyre”.
Ai vazhdoi: “Nëse nuk sillen mirë, do të kthehemi menjëherë duke hedhur bomba pikërisht në mes të kokës së tyre, në rregull? Sepse janë sjellë keq për 47 vjet”.
Kjo erdhi menjëherë pasi Trump përsëriti se ai beson se marrëveshja është "një marrëveshje e shkëlqyer për shumë arsye".
"Ata kurrë nuk mund të kenë një armë bërthamore, kështu që kjo është shumë e fortë”, tha presidenti amerikan për Iranin.
Trump shtoi se do të dëgjojmë më shumë rreth marrëveshjes më vonë sot, kur ai të mbajë një konferencë për shtyp. /Telegrafi/