Trump: Lufta në Irak ishte gabim, u sulmua vendi i gabuar
Donald Trump tha se e kundërshtoi luftën amerikane në Irak, të nisur në vitin 2003 nga ish-presidenti amerikan George W. Bush.
Presidenti aktual i SHBA-së theksoi se ishte "civil dhe nuk kishte menduar të kandidonte për president" në atë kohë.
“Por u thosha mos shkoni në Irak, mos e sulmoni Irakun", deklaroi ai para shtypit, pranë kryeministrit të ri të Irakut, Ali al-Zaidi.
"Sinqerisht, ata sulmuan vendin e gabuar dhe shkaktuan shumë dëme", shtoi Trump.
Ai vazhdoi të mburret me forcën e marrëdhënies aktuale midis Irakut dhe SHBA-së, duke thënë: "Iraku ka një potencial të jashtëzakonshëm për shkak të naftës së tyre dhe për shkak të gjërave të tjera”.
"Dhe ne do të bëjmë shumë marrëveshje. Do të krijojmë shumë vende pune për të dy vendet dhe do të nxjerrim shumë naftë”, deklaroi Trump.
"Shumë naftë po del dhe kompanitë amerikane po e bëjnë këtë, kryesisht kompani amerikane tani. Ata nuk duan të bëjnë biznes me të tjerët. Ata duan të bëjnë biznes me Amerikën”, përfundoi udhëheqësi amerikan. /Telegrafi/