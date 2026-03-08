Trump: Kurdët janë gati të hyjnë në Iran, por unë u thashë "jo"
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të shtunën se nuk donte që luftëtarët kurdë nga Iraku të bashkoheshin me luftën kundër Iranit, pasi më parë shprehu mbështetje për idenë.
"Nuk dua që kurdët të shkojnë në Iran. Ata janë të gatshëm të shkojnë, por u kam thënë atyre se nuk dua që ata të shkojnë. Lufta është mjaft e komplikuar ashtu siç është. Ne nuk duam t'i shohim kurdët të lëndohen ose të vriten", u tha Trump gazetarëve në bordin e Air Force One, pasi mori pjesë në kthimin e trupave të gjashtë ushtarëve të parë amerikanë të vrarë në konfliktin me Iranin.
Udhëheqësi amerikan foli ndërsa lufta SHBA-Izrael kundër Iranit hyri në javën e dytë, transmeton Telegrafi.
Të enjten, Trump kishte thënë se e mirëpret përfshirjen kurde, duke thënë: "Mendoj se është e mrekullueshme që ata duan ta bëjnë këtë, unë do të isha plotësisht dakord".
Ai u raportua gjithashtu se e kishte diskutuar mundësinë me udhëheqësit kurdë. Nuk ishte e qartë se çfarë solli ndryshimin në qëndrimin e presidentit.
Ideja e një ofensive nga forcat kurde iraniane me bazë në Irak mori vëmendje ditët e fundit mes raporteve se Uashingtoni po inkurajonte një veprim të tillë.
Trump i tha Reuters të premten se do të ishte "e mrekullueshme" nëse ata do të kalonin kufirin. Komentet e Trump erdhën pasi disa raportime kishin sugjeruar se grupet kurde irakiane kishin kaluar tashmë kufirin me Iranin, megjithëse qeveria irakiane dhe rajoni autonom i Kurdistanit i mohuan pretendimet dhe thanë se "territori irakian nuk duhet të përdoret si pikë nisjeje për sulme kundër vendeve fqinje".
Zyrtarët kurdë i thanë Associated Press dhe The Washington Post të enjten se Trump kishte folur personalisht me udhëheqësit e tyre në ditët e fundit dhe kishte kërkuar ndihmën e tyre në fushatë.
AP raportoi se grupet disidente kurde iraniane me bazë në Irakun verior po përgatiteshin për një operacion të mundshëm ushtarak ndërkufitar, dhe se SHBA-të u kanë kërkuar kurdëve irakianë t'i mbështesin ata.
Reuters raportoi të premten se Izraeli ka bombarduar pjesë të Iranit perëndimor për të mbështetur milicitë kurde iraniane që shpresojnë të shfrytëzojnë luftën kundër Republikës Islamike për të pushtuar qytete pranë kufirit, duke cituar tre burime të njohura me bisedimet e Izraelit me fraksionet.
Në komentet e tij të shtunën, Trump tha se mendonte se Irani ishte pas sulmit në një shkollë fillore vajzash në Iranin jugor në ditën e parë të luftës që thuhet se vrau 150 persona. Hetimet e brendshme amerikane thuhet se kanë zbuluar se sulmi ka të ngjarë të ketë qenë amerikan.
Trump gjithashtu hodhi poshtë raportet se Rusia i ka dhënë Iranit informacione gjatë luftës, duke pohuar se nuk ka indikacione se Moska po mbështet Teheranin.
Ai përsëriti se SHBA-të nuk janë të interesuara të arrijnë një zgjidhje me Iranin dhe se dëshiron të zgjedhë se kush do të jetë udhëheqësi i ardhshëm për t'u siguruar që ata nuk do ta çojnë vendin në luftë.
Trump tha se fushata ajrore mund t'i bëjë negociatat një pikë të diskutueshme nëse të gjithë udhëheqësit e mundshëm të Iranit vriten dhe ushtria iraniane shkatërrohet.
"Në një moment, nuk mendoj se do të mbetet dikush që ndoshta të thotë 'Ne dorëzohemi'", tha Trump.
Trump tha se lufta "do të vazhdojë për një kohë më të gjatë", duke refuzuar të japë një afat kohor, pasi sekretari i tij i shtypit tha të premten se ka të ngjarë të zgjasë katër deri në gjashtë javë. /Telegrafi/