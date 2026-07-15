Trump kërcënon të godasë termocentralet dhe urat e Iranit javën tjetër, nëse nuk arrihet një marrëveshje
Presidenti Donald Trump i tha Fox News të martën se do të zgjerojë sulmet e SHBA-së ndaj Iranit javën tjetër për të synuar termocentralet dhe urat nëse Teherani nuk arrin një marrëveshje.
"Java tjetër bëhet shumë keq për ta sepse javën tjetër vijnë termocentralet. Javën tjetër vijnë urat", tha Trump në një intervistë me transmetuesin amerikan, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Do t'i rrëzojmë të gjitha termocentralet e tyre. Do t'i rrëzojmë të gjitha urat e tyre nëse nuk ulen në tryezë dhe nuk negociojnë".
Komentet e Trump erdhën ndërsa forcat amerikane kryen sulme kundër Iranit për të katërtën ditë radhazi dhe rivendosën një bllokadë detare në portet e vendit.
Një armëpushim i brishtë i 17 qershorit midis dy palëve është “shkatërruar” në mënyrë efektive, me fokus në kontrollin e Ngushticës së Hormuzit, e cila është thelbësore.
I pyetur se sa gjatë do të vazhdojnë sulmet e SHBA-së, Trump u përgjigj: "Ato do të vazhdojnë derisa të them se është mjaft". /Telegrafi/