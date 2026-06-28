Trump kërcënon Iranin: Nuk do të ekzistojë më nëse vazhdon kështu
Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulme të reja ndaj Iranit, pas sulmit me dron që Republika Islamike kreu ndaj një anijeje me flamur panamez në Ngushticën e Hormuzit.
Komanda Qendrore amerikane deklaroi se goditi objektiva të shumtë nëpër Iran për t’iu përgjigjur agresionit, sipas saj, të vazhdueshëm ndaj anijeve tregtare.
Në shenjë hakmarrjeje, Garda Revolucionare deklaroi se qëlloi raketa dhe dronë ndaj infrastrukturave amerikane në Kuvajt dhe Bahrein.
Pas shkëmbimit të zjarrit, si pala amerikane ashtu edhe ajo iraniane akuzuan njëra-tjetrën për shkelje të marrëveshjes së armëpushimit.
Lidhur me situatën reagoi edhe presidenti amerikan, Donald Trump, i cili paralajmëroi se, “Irani nuk do të ekzistojë më” nëse Shtetet e Bashkuara vendosin të intensifikojnë përballjen ushtarake.
“Aeroplanët amerikanë sapo goditën depozitat iraniane me raketa e dronë, si dhe bazat e radarëve detarë për faktin se vendi shkeli edhe njëherë armëpushimin”, shkroi presidenti amerikan në “Truth Social”.
Duke theksuar se, ka shumë mundësi që Teherani të mos zërë kurrë mend, shefi i Shtëpisë së Bardhë kërcënoi se herët a vonë administrata e tij do ta rëndojë dorën.
“Mund të vijë një moment kur nuk do të jemi më në gjendje të përdorim arsyen dhe do të na duhet të çojmë në fund veprën që nisëm me shumë sukses. Dhe nëse kjo ndodh, Republika Islamike e Iranit do të rreshtë së ekzistuari”, paralajmëroi Trump. /Telegrafi/