Trump kërcënoi me bllokimin e hapjes së urës që lidhë SHBA-në dhe Kanadanë – reagojnë nga Otava
Një kërcënim nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, për të penguar hapjen e pikës së re kufitare midis Detroitit dhe Ontarios është dënuar si "çmenduri" nga kryetari i bashkisë së Windsor, qytetit në anën kanadeze të kufirit.
Trump shkroi në Truth Social se do të bllokonte hapjen e Urës Ndërkombëtare Gordie Howe që kalon lumin Detroit derisa SHBA-të të "kompensoheshin plotësisht", duke thënë se ndërtimi nuk kishte përmbajtje amerikane, siç është çeliku, transmeton Telegrafi.
Pavarësisht pretendimit të Trump, kryetari i bashkisë së Windsor, Drew Dilkens, i tha medias kanadeze CBC se çeliku amerikan ishte përdorur në anën amerikane të urës dhe se ai priste që ajo të hapej.
"Është thjesht çmenduri, kur e lexoj atë postim nuk mund ta besoj atë që po lexoj, por është normale", tha Dilkens.
E ndërtuar që nga viti 2018, Ura Ndërkombëtare Gordie Howe pritet të hapet më vonë këtë vit përgjatë Portës Windsor-Detroit, kufirit më të ngarkuar tokësor tregtar midis dy vendeve.
Ura është në pronësi të përbashkët të Kanadasë dhe shtetit të Michiganit. Qeveria kanadeze ka financuar projektin prej 5.7 miliardë dollarësh dhe pret të kompensojë koston përmes taksave.
Përfaqësimi i urës nga Trump si Kanada që po përfiton nga Shtetet e Bashkuara, është kapitulli i fundit në grindjen e tij me fqinjin verior të SHBA-së, i cili përfshin kërcënime me tarifa dhe kritika të tij ndaj përpjekjes së Otavës për të thelluar lidhjet ekonomike me Kinën.
Në Truth Social, Trump tha se ura ishte një shembull se si Kanadaja e kishte trajtuar SHBA-në padrejtësisht dhe se SHBA-të duhet të zotërojnë "të paktën gjysmën e këtij aseti".
Ai tha se nuk do të lejonte që ura të hapej derisa SHBA-të të "kompensoheshin për gjithçka që u kemi dhënë", megjithëse nuk është e qartë se çfarë kompensimi planifikonte të kërkonte Trump ose çfarë autoriteti ligjor kishte për të bllokuar hapjen e urës.
Dilkens tha se ura përfundimisht do të hapej, megjithëse shprehu tronditjen e tij nga postimi i Trump. Figura të tjera kanadeze kritikuan komentet e presidentit të SHBA-së.
Irek Kusmierczyk, një ish-anëtar liberal i Parlamentit për Windsor-Tecumseh, tha se kërcënimi i Trump "e vë politikën përpara punëtorëve dhe familjeve në të dyja anët e kufirit".
Stephen Hargreaves - drejtori i Sandwich Town BIA, ku ndodhet ura - tha se postimi i Trump në mediat sociale ishte një surprizë, duke shtuar: "Shpresojmë ta shohim këtë të zgjidhur pasi do të donim të shihnim ndikimin e Urës Ndërkombëtare Gordie Howe të ndikojë pozitivisht në komunitetin tonë".
Në SHBA, zyra e guvernatores së Michiganit, Gretchen Whitmer, një demokrate, tha në një deklaratë për CBC se ura "do të hapet në një mënyrë ose në një tjetër".
Senatorja demokrate Elissa Slotkin e Michiganit tha se kërcënimi i Trump do të ndëshkonte banorët e Michiganit "për një luftë tregtare që ai filloi".
"Arsyeja e vetme pse Kanadaja është në prag të një marrëveshjeje tregtare me Kinën është sepse Presidenti Trump i ka goditur ata në dhëmbë për një vit", shtoi ajo.
"Anulimi i këtij projekti do të ketë pasoja serioze. Kosto më të larta për bizneset e Miçiganit, zinxhirë furnizimi më pak të sigurt dhe në fund të fundit, më pak vende pune", tha Slotkin në një njoftim për shtyp. /Telegrafi/