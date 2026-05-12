Trump: Kandidatura presidenciale e Vance-Rubio do të ishte një ekip ëndrrash
Presidenti Donald Trump anketoi të hënën një turmë mbi Zëvendëspresidentin JD Vance dhe Sekretarin e Shtetit, Marco Rubio si kandidatë të mundshëm republikanë për zgjedhjet e vitit 2028, duke e quajtur kandidaturën e mundshme një "ekip ëndrrash".
Trump i bëri këto komente para një turme në Kopshtin e Trëndafilave të Shtëpisë së Bardhë gjatë një darke në nder të zbatimit të ligjit, transmeton Telegrafi.
"Kush e pëlqen JD Vance?" pyeti Trump audiencën, e cila vazhdoi të brohoriste.
"Kush e pëlqen Marco Rubio?" vazhdoi ai. Turma gjithashtu duartrokiti.
"Tingëllon si një kandidaturë e mirë... do të ishte një kandidaturë perfekte. Nga rruga, unë besoj se është një ekip ëndrrash, por këto janë detaje të vogla", shtoi Trump.
Pozicionimi i hershëm nga kandidatët e mundshëm ka pasur peshë të shtuar, pasi sondazhet që nga viti i kaluar kanë sugjeruar gara të ngushta hipotetike midis Vance dhe demokratëve të shquar, duke theksuar pasigurinë brenda të dyja partive.
Brenda fushës demokrate, sondazhet në vitin 2026 treguan se ish-nënpresidentja Kamala Harris kryeson votuesit e mundshëm paraprakë në përgjithësi në shumë sondazhe, me Guvernatorin e Kalifornisë, Gavin Newsom dhe Përfaqësuesen e SHBA-së të Nju Jorkut, Alexandria Ocasio-Cortez që gjithashtu marrin mbështetje të matshme, së bashku me ish-Sekretarin e Transportit, Pete Buttigieg.
Asnjë kandidat nuk e ka njoftuar zyrtarisht kandidaturën e tij. Vance ka thënë më parë se po planifikon të ulet me presidentin pas zgjedhjeve të mesit të mandatit për të diskutuar zgjedhjet e vitit 2028.
Ndërsa i fliste turmës, Trump shtoi ndërsa shikonte Vance, "Kjo nuk do të thotë që ju keni mbështetjen time, në asnjë rrethanë. Mendoj se tingëllon si kandidat presidencial dhe kandidat për nënpresident".
Profesori i Universitetit të Kolumbias, Robert Y. Shapiro, i tha Newsweek të hënën: "Ata duhet të presin që Trump të japë një mbështetje. Le të thotë Trump, le të vendosin votuesit. Krahasojeni këtë me kur Obama zgjodhi Clinton mbi Biden. Sigurisht, kjo nuk përfundoi mirë për partinë në pushtet. Mund të ketë një mësim aty për t'i lënë votuesit të vendosin. Nëse Vance fiton, ai mund të zgjedhë Rubion si kandidat për nënpresident". /Telegrafi/
WATCH: Here's the moment that President Trump took a poll of the crowd over who should be president in 2028.
Then he floated a potential Vance/ Rubio 2028 ticket calling it a "dream team."
By the cheers in the crowd, President Trump seemed to say it would be Vance as President… https://t.co/SozDVtTLl9 pic.twitter.com/0MGYdJC9UB
— Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) May 12, 2026