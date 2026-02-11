Trump i thotë Netanyahut se do të vazhdojë bisedimet me Iranin për të parë nëse një marrëveshje është e mundur
Presidenti Donald Trump zhvilloi bisedime me Benjamin Netanyahun të mërkurën për të diskutuar rinovimin e bisedimeve bërthamore të SHBA-së me Iranin dhe tha se i tha kryeministrit izraelit se negociatat me Teheranin do të vazhdonin për të parë nëse mund të arrihet një marrëveshje.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, Netanyahu pritej të shtynte Trumpin që të zgjeronte bisedimet me Iranin përtej programit të tij bërthamor, duke përfshirë kufizimet në arsenalin raketor të Teheranit dhe kërcënime të tjera të sigurisë.
Në takimin e tyre të shtatë që kur Trump u kthye në detyrë vitin e kaluar, Netanyahu - vizita e të cilit ishte më e heshtur se zakonisht dhe e mbyllur për shtypin - po kërkonte të ndikonte në raundin tjetër të diskutimeve të SHBA-së me Iranin pas negociatave bërthamore të mbajtura në Oman të premten e kaluar.
Të dy udhëheqësit u takuan për gati tre orë.
Trump ka kërcënuar me sulme ndaj Iranit nëse nuk arrihet një marrëveshje, ndërsa Teherani është zotuar të hakmerret, duke nxitur frikën e një lufte më të gjerë.
Ai ka shprehur vazhdimisht mbështetje për një Izrael të sigurt, një aleat të hershëm të SHBA-së dhe armik të betuar të Iranit.
Në intervistat për median të martën, Trump përsëriti paralajmërimin e tij, duke thënë se ndërsa beson se Irani dëshiron një marrëveshje, ai do të bënte "diçka shumë të ashpër" nëse ai refuzonte.
“Nuk u arrit asgjë përfundimtare përveçse këmbëngula që negociatat me Iranin të vazhdojnë për të parë nëse një marrëveshje mund të arrihet apo jo”, tha Trump në një postim në rrjetet sociale pas takimit me Netanyahun. “Nëse mundet, ia bëj të ditur Kryeministrit se kjo do të jetë një preferencë”.
Trump i tha Fox Business në një intervistë të transmetuar të martën se një marrëveshje e mirë me Iranin do të thoshte “pa armë bërthamore, pa raketa”, pa dhënë hollësi.
Ai gjithashtu i tha Axios se po shqyrtonte dërgimin e një grupi të dytë sulmues të transportuesit të avionëve si pjesë e një përforcimi të madh të SHBA-së pranë Iranit.
Izraeli ka frikë se SHBA-të mund të ndjekin një marrëveshje të ngushtë bërthamore që nuk përfshin kufizime në programin e raketave balistike të Iranit ose një fund të mbështetjes iraniane për përfaqësuesit e armatosur si Hamasi dhe Hezbollahu, sipas njerëzve të njohur me çështjen.
Zyrtarët izraelitë i kanë kërkuar SHBA-së të mos i besojnë premtimeve të Iranit.
Të dy udhëheqësit pritej gjithashtu të diskutonin veprime të mundshme ushtarake nëse diplomacia me Iranin dështon, tha një burim.
Irani ka thënë se është i përgatitur të diskutojë kufizimet në programin e tij bërthamor në këmbim të heqjes së sanksioneve, por ka përjashtuar lidhjen e çështjes me raketat.
“Kapacitetet raketore të Republikës Islamike janë të panegociueshme”, tha të mërkurën Ali Shamkhani, një këshilltar i udhëheqësit suprem të Iranit. /Telegrafi/