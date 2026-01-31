Trump hesht për dosjet Epstein, ende pa reagim
Donald Trump ka postuar në rrjetet sociale për herë të parë sot, por nuk ka të bëjë me dosjet Epstein.
Presidenti amerikan është përqendruar në atë që ai e quan “vjedhje dhe mashtrim” në shtetin e Minnesotas.
Ai nuk i përmendi dosjet pasi nënshkroi një urdhër ekzekutiv në Zyrën Ovale dje.
Ndryshe, Donald Trump u fotografua me Jeffrey Epstein dhe bashkëpunëtoren e tij Ghislaine Maxwell në disa raste në vitet 1990 dhe në fillim të viteve 2000.
Ai u përmend në dokumente të publikuara më parë vitin e kaluar, duke përfshirë edhe regjistrat e fluturimit për aeroplanin privat të Epstein midis viteve 1993 dhe 1997.
Trump ka mohuar vazhdimisht çdo shkelje, dhe përmendja në të dhëna nuk është shenjë e shkeljes. /Telegrafi/
