Presidenti amerikan, Donald Trump, ka dërguar një paralajmërim të fortë për udhëheqësit evropianë.

Ai ka theksuar se kontinentit i nevojitet një qasje më e mençur ndaj çështjeve të emigracionit dhe energjisë, të cilat, sipas tij, po e shkatërrojnë Evropën.

“Evropa duhet të bëhet më e zgjuar. Ndërmjet emigracionit dhe energjisë, ata po shkatërrohen - nuk po njihet”, ka thënë 79-vjeçari në një deklaratë të fundit.

Lideri amerikan shtoi se udhëheqësit evropianë duhet të marrin masa urgjente për të shmangur pasojat negative, duke paralajmëruar se koha për veprim është e kufizuar.

Komentet e presidentit vijnë ndërsa shumë vende evropiane përballen me sfida të shumta ekonomike dhe sociale.

Kriza energjetike e shkaktuar nga tensionet gjeopolitike dhe varësia nga importet e gazit dhe naftës po rëndon buxhetet kombëtare, ndërsa flukset e migratëve po krijojnë presion shtesë mbi sistemet sociale dhe infrastrukturore të disa shteteve. /Telegrafi/

