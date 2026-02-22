Trump është kurioz pse Irani nuk ka “kapituluar” - thotë Witkoff
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, është kurioz pse Irani ende nuk ka “kapituluar” dhe nuk ka rënë dakord të frenojë programin e tij bërthamor, ndërsa Uashingtoni ndërton kapacitetin e tij ushtarak në Lindjen e Mesme, ka thënë i dërguari special i Trump, Steve Witkoff.
“Nuk dua të përdor fjalën ‘i frustruar’, sepse ai e kupton se ka shumë alternativa, por është kurioz pse ata nuk e kanë bërë këtë... Nuk dua të përdor fjalën ‘kapituluar’, por pse ata nuk kanë kapitulluar”, citohet të ketë thënë Witkoff gjatë një interviste të shtunën me emisionin “My View with Lara Trump” të Fox News, përcjell Telegrafi.
“Pse, nën këtë presion, me sasinë e fuqisë detare atje, pse nuk kanë ardhur tek ne dhe nuk kanë thënë: ‘Ne deklarojmë se nuk duam armë, kështu që ja çfarë jemi të përgatitur të bëjmë’? E megjithatë është disi e vështirë t’i çojmë ata në atë pikë”.
Trump ka urdhëruar një grumbullim të madh forcash në Lindjen e Mesme dhe përgatitje për një sulm të mundshëm ajror disa-javor ndaj Iranit.
Irani ka kërcënuar të godasë bazat amerikane nëse sulmohet.
Kujtojmë se Shtetet e Bashkuara duan që Irani të heqë dorë nga uraniumi i pasuruar, i cili Uashingtoni thotë se potencialisht mund të përdoret për të bërë një bombë, si dhe të ndalojë mbështetjen e militantëve në Lindjen e Mesme dhe të pranojë kufizime në programin e tij të raketave.
Teherani thotë se programi i tij bërthamor është paqësor, por është i gatshëm të pranojë disa kufizime në të në këmbim të heqjes së sanksioneve financiare.
Ai refuzon ta lidhë këtë me çështje të tjera si raketat dhe mbështetja për grupet e armatosura.
"Ata kanë pasuruar shumë përtej numrit që ju nevojitet për armë bërthamore civile. Është deri në 60% (pastërtia e zbërthyeshme)", tha Witkoff. "Ata janë ndoshta një javë larg nga të paturit e materialit industrial, të gradës industriale për prodhimin e bombave, dhe kjo është vërtet e rrezikshme".
Një zyrtar i lartë iranian i tha Reuters të dielën se Irani dhe Shtetet e Bashkuara ende kanë pikëpamje të ndryshme mbi lehtësimin e sanksioneve në bisedime.
Witkoff tregoi gjithashtu se është takuar me urdhër të Trump me figurën e opozitës iraniane Reza Pahlavi, djalin e shahut të rrëzuar në Revolucionin Islamik të Iranit në vitin 1979. Ai nuk dha detaje të mëtejshme të takimit.
Pahlavi, i cili jeton në mërgim, shërbeu si një figurë mbështetëse për disa nga opozitat e Iranit gjatë demonstratave antiqeveritare muajin e kaluar në të cilat besohet se mijëra njerëz janë vrarë, trazirat më të këqija të brendshme që nga epoka e revolucionit.
Më parë në shkurt, Pahlavi tha se ndërhyrja ushtarake amerikane në Iran mund të shpëtojë jetë dhe i kërkoi Uashingtonit të mos shpenzojë shumë kohë duke negociuar me sundimtarët klerikë të Teheranit për një marrëveshje bërthamore. /Telegrafi/