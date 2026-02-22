Ish-agjent i CIA-s thotë se SHBA-të mund të sulmojnë Iranin që të hënën
John Kiriakou, një ish-agjent i CIA-s, zbuloi në një bisedë me 'Julian Dorey' gjatë një podkasti, se bazuar në informacionin që mori nga një prej ish-kolegëve të tij në Shtëpinë e Bardhë, një sulm ndaj Iranit mund të ndodhë që të hënën ose të martën.
Julian Dorey është një YouTuber dhe podkaster amerikan, programi i intervistave i të cilit, Trendifier, i njohur më mirë me emrin e tij, ka fituar rëndësi vitet e fundit, transmeton Telegrafi.
Shfaqja është ndërtuar rreth bisedave të gjata dhe rregullisht paraqet të ftuar me përvojë në siguri dhe inteligjencë, si dhe figura të njohura për analiza kontraverse që shpesh jehojnë në mediat kryesore.
Episodi i fundit paraqiti John Kiriakou, një ish-oficer kundër terrorizmit në Agjencinë Qendrore të Inteligjencës. Kiriakou, i cili vuajti një dënim me burg pasi zbuloi përdorimin e CIA-s të torturës me ujë dhe për zbulimin e identitetit të një operativi të fshehtë, që atëherë është bërë një kritik i zëshëm i asaj që ai e përshkruan si politikë të jashtme ndërhyrëse të Uashingtonit.
Gjatë intervistës, Kiriakou iu referua afatit dhjetëditor të lëshuar së fundmi nga presidenti amerikan për Teheranin, duke kërkuar përmbushjen e kushteve të Uashingtonit, duke përfshirë ndalimin e programeve raketore dhe bërthamore të Iranit dhe ndërprerjen e mbështetjes për grupet e ndërmjetësuara. Ai paralajmëroi që të mos merren afate të tilla si të vërteta.
"Epo, ai do t'ju japë 10 ditë, do t'ju japë dy javë dhe pastaj do të sulmojë vetëm pas dy ditësh. Ai mendon se kjo i mban njerëzit jashtë ekuilibrit", tha ai.
Ish-agjenti i CIA-s tha se brenda administratës amerikane ishin formuar ndarje; sipas tij, një bllok kundër luftës udhëhiqet nga zëvendëspresidenti JD Vance dhe Tulsi Gabbard, së bashku me drejtorin e inteligjencës kombëtare.
Në të kundërt, ai përshkroi një kamp pro-ndërhyrjeje që shtyn për veprime ushtarake kundër Iranit, të udhëhequr nga Sekretari i Shtetit, Marco Rubio dhe Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth.
Duke shprehur habi për ndryshimin e qëndrimit të Shefave të Përbashkët të Ushtrisë, ai vuri në dukje se Trump ka riorganizuar shumë komandantë të lartë gjatë 12 muajve të fundit, duke zëvendësuar njerëz që janë më besnikë politikisht ndaj tij.
Në podkast, Kiriakou argumentoi gjithashtu se njoftimet e profilit të lartë - siç është urdhri i Trump për të publikuar dokumente që lidhen me objekte fluturuese të paidentifikuara - mund të kenë për qëllim largimin e vëmendjes së publikut nga vendimet ushtarake të afërta.
Duke cituar informacionin që ai tha se erdhi nga një ish-koleg në Shtëpinë e Bardhë, ai pretendoi se SHBA-të po përgatiteshin të sulmonin Iranin që të hënën ose të martën, më 23-24 shkurt. /Telegrafi/