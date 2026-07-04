Trump: Duhet të ndryshojmë rregullat për të mos humbur zgjedhje
Presidenti amerikan, Donald Trump ka deklaruar se Partia Republikane mund të humbasë zgjedhjet afatmesme të nëntorit vetëm nëse, siç tha ai, “lejon vetveten të humbasë për shkak të gabimeve politike dhe mungesës së vendosmërisë”.
“Ne mund t’i humbasim zgjedhjet afatmesme vetëm nëse jemi të pamatur, budallenj dhe të pavend. Por nëse e heqim filibuster-in, siç duhet të bëjmë, dhe menjëherë votojmë për ‘Save America Act’, atëherë nuk do të humbasim asnjë zgjedhje për njëqind vjet”, u shpreh 80-vjeçari.
Deklaratat e liderit amerikan vijnë në një moment kur në Shtetet e Bashkuara po rritet fushata politike për zgjedhjet e mesmandatit të nëntorit, një proces që tradicionalisht konsiderohet vendimtar për balancën e pushtetit në Kongres.
Në këto zgjedhje, amerikanët do të votojnë për të gjithë anëtarët e Dhomës së Përfaqësuesve dhe për një të tretën e Senatit, ndërsa rezultati pritet të përcaktojë nëse presidenti aktual do të ketë mbështetje të mjaftueshme për agjendën e tij politike.
Zgjedhjet e mesmandatit shpesh shihen si një referendum për qeverisjen e presidentit në detyrë, dhe këtë vit gara pritet të jetë veçanërisht e ashpër, mes demokratëve dhe republikanëve, në një klimë të theksuar polarizimi politik.
Propozimi për heqjen e filibuster-it - një rregull procedural në Senatin amerikan që lejon bllokimin e votimeve të caktuara - ka qenë prej kohësh një çështje e debatueshme në politikën amerikane. Kritikët argumentojnë se ndryshimi i këtij rregulli do të dobësonte balancat institucionale, ndërsa mbështetësit e shohin si një mënyrë për të përshpejtuar miratimin e ligjeve kyçe.
Ndërkohë, “Save America Act”, i përmendur nga Trump, nuk është një akt ligjor i miratuar, por një propozim politik që ai e ka përdorur në retorikën e tij për mobilizimin e bazës republikane.
Fushata për zgjedhjet e nëntorit pritet të intensifikohet në javët në vijim, ndërsa dy partitë kryesore amerikane po përgatiten për një garë që mund të përcaktojë drejtimin politik të SHBA-së në vitet e ardhshme. /Telegrafi/