Trump do të presë Zelensky-n dhe Netanyahu-n në Shtëpinë e Bardhë të martën
Presidenti Donald Trump do të mirëpresë presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Shtëpinë e Bardhë të martën për takime të ndara që pritet të përqendrohen në konfliktet në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme, tha një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë për CNN.
Trump do të takohet me Netanyahu-n për të diskutuar luftën në Iran, progresin në negociatat me Libanin dhe përpjekjet për të zgjeruar Marrëveshjet e Abrahamit, tha zyrtari i Shtëpisë së Bardhë, transmeton Telegrafi.
Trump pranoi se ai dhe Netanyahu nuk janë në një marrëveshje të plotë për Iranin, por tha se të dy udhëheqësit mbeten të lidhur ngushtë.
"Kemi një ndryshim të vogël, por mjaft të afërt", u tha Trump gazetarëve të hënën.
Gjatë takimit të Trump me Zelensky-n, udhëheqësit do të diskutojnë procesin e vazhdueshëm të paqes midis Rusisë dhe Ukrainës, sipas zyrtarit.
"Tani është koha për t'i dhënë fund luftës", shtoi zyrtari.
Më herët të hënën, Trump minimizoi pretendimin e Zelensky-t se Rusia po i jep Iranit inteligjencë mbi bazat ushtarake amerikane, duke thënë: "Nuk mendoj se ata e kanë bërë këtë, sigurisht jo në një nivel të lartë".
Si Netanyahu ashtu edhe Zelensky planifikojnë të marrin pjesë në funeralin e senatorit të ndjerë Lindsey Graham në Uashington të martën. /Telegrafi/