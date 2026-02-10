Truku 2-minutësh që i bën radiatorët të nxehen më shpejt
Është një punë që zgjat fjalë për fjalë vetëm dy minuta, por në periudhën më të ftohtë të dimrit mund të përmirësojë ndjeshëm funksionimin e radiatorëve tuaj. Jo vetëm që do t’ju kursejë para në ngrohje, por do ta bëjë shtëpinë më të ngrohtë dhe më komode, thonë ekspertët e ngrohjes.
Meqë shkurti vazhdon të jetë i ftohtë dhe me shi është momenti i duhur të siguroheni që sistemi juaj i ngrohjes po funksionon siç duhet, pasi do t’ju nevojitet ende shpesh para se të mbarojë dimri.
Kompania Best Heating ka ndarë një udhëzues se si t’i bëni radiatorët të nxehen më shpejt dhe të punojnë më mirë. Sipas tyre, shumë familje e neglizhojnë grumbullimin e pluhurit brenda radiatorëve, gjë që ul ndjeshëm efikasitetin e tyre.
Shumë radiatorë kanë formë të tillë që mbledh pluhur brenda, i cili me kalimin e kohës pengon përhapjen e nxehtësisë. Ata theksojnë se, veçanërisht në shtëpitë me kafshë shtëpiake, brenda radiatorëve mund të gjenden qime qensh, maceje dhe shumë papastërti të tjera që e pengojnë ngrohjen.
Këto papastërti krijojnë një shtresë izoluese që nuk lejon nxehtësinë të shpërndahet siç duhet, duke e bërë radiatorin më pak efikas dhe duke sjellë ambiente më të ftohta — çka do të thotë humbje parash dhe energjie.
Ka disa mënyra për ta pastruar këtë pluhur, por më e thjeshta është përdorimi i tharëses së flokëve. Duke i fryrë radiatorët me tharëse, pluhuri mund të largohet menjëherë brenda pak minutash.
Nëse keni dysheme laminati ose druri, mos u shqetësoni shumë, sepse pluhurin mund ta pastroni lehtë me fshesë me korrent më pas.
Vendosni një çarçaf ose batanije poshtë radiatorit, drejtoni tharësen e flokëve pas radiatorit — në hapësirën mes murit dhe radiatorit — dhe ndizeni në fuqinë më të lartë. Ajri i fortë do ta nxjerrë gjithë pluhurin dhe papastërtitë drejt dyshemesë.
Në fund, merrni çarçafin ose batanijen, tundeni jashtë dhe pastaj fshini ose thithni me fshesë çdo mbetje të vogël pluhuri nga dyshemeja.