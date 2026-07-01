Truke të shpejta për pastrimin e kanaleve të ujërave të zeza pa kimikate agresive
Kulluesit e bllokuar janë një problem i zakonshëm në familje, veçanërisht gjatë muajve të ngrohtë kur yndyra, shkuma e shamponit dhe bakteret grumbullohen më shpejt në tuba.
Me përbërës të thjeshtë që kemi në shtëpi, mund të pastrojmë në mënyrë efektive kanalet e ujërave të zeza, të largojmë aromat e pakëndshme dhe të parandalojmë bllokimet e mëdha pa përdorur kimikate agresive.
Kanalet bllokohen më shpesh nga një grumbullim yndyre, qimesh, shkume shamponi dhe grimcash organike. Siç theksojnë udhëzuesit profesionistë të mirëmbajtjes së shtëpisë, këto substanca përfundimisht formojnë një shtresë të trashë që pengon rrjedhën normale të ujit.
Problemi është edhe më i theksuar në muajt e ngrohtë, pasi temperaturat më të larta përshpejtojnë riprodhimin e baktereve dhe krijimin e aromave të pakëndshme.
Një nga metodat më të njohura dhe më efektive për zhbllokimin e kanaleve të ujërave të zeza është një kombinim i sodës së bukës dhe uthullës. Së pari, derdhni sodë buke në kanal, pastaj shtoni uthull, e cila fillon një reaksion kimik që ndihmon në zbërthimin e depozitave më të vogla.
Siç raportojnë ekspertët e linjës shëndetësore, kjo metodë përdoret shpesh si një alternativë e sigurt ndaj pastruesve komercialë, pasi ndihmon në tretjen e yndyrës dhe bllokimeve të vogla.
Lëreni përzierjen të qëndrojë për rreth 30 minuta, pastaj shpëlajeni kulluesin me ujë të nxehtë, i cili do të largojë më tej çdo papastërti të mbetur.
Për bllokime më të lehta, uji i nxehtë është shpesh i mjaftueshëm për të ndihmuar në tretjen e yndyrës dhe mbetjeve të shamponit në tuba. Nëse doni ta përmirësoni efektin, mund të shtoni kripë.
Siç pohojnë udhëzuesit ekspertë të familjes nga Real Simple, kripa e kombinuar me ujë të nxehtë vepron si një gërryes natyral që ndihmon në pastrimin e pjesës së brendshme të tubit.
Procedura është e thjeshtë: derdhni kripë në kullues, hidhni ujë të valuar sipër, prisni rreth 15 minuta dhe pastaj shpëlajeni përsëri.