Tri shenjat e horoskopit që konsiderohen më të fortat mendërisht
Sipas astrologëve, këto shenja nuk e tregojnë lehtë dhimbjen, por pikërisht në heshtje e gjejnë forcën për t’u ngritur edhe pas goditjeve më të rënda të jetës
Forca mendore nuk shihet në fjalë të mëdha dhe reagime dramatike, por në mënyrën se si dikush ngrihet pas rënies. Ndërsa disa njerëz dorëzohen sapo përballen me një pengesë, ka edhe nga ata që edhe goditjet më të rënda të jetës i kthejnë në mësime dhe shtysë për një fillim të ri.
Astrologët pohojnë se mes shenjave të horoskopit dallohen veçanërisht tri, të cilat kanë qëndrueshmëri të jashtëzakonshme psikike, vetëkontroll dhe aftësi për të mbetur të qeta edhe kur bota u shembet para syve.
Forca e tyre nuk buron nga ftohtësia, por nga përvoja, disiplina dhe besimi i thellë në vete.
Forca mendore është më e rëndësishme se talenti
Talenti mund t’i hapë dyert e suksesit, por vetëm qëndrueshmëria mendore mundëson që njeriu të kalojë përmes tyre. Njerëzit e fortë psikikisht nuk lejojnë që emocionet t’i thyejnë plotësisht, edhe kur kalojnë periudhat më të vështira.
Pikërisht për këtë arsye, shumëkush beson se disa shenja të horoskopit janë pothuajse të pathyeshme kur bëhet fjalë për forcën e brendshme.
Qëndrueshmëria mendore e Bricjapit: luftëtari i heshtur që nuk dorëzohet kurrë
Bricjapi konsiderohet një nga shenjat më të disiplinuara dhe më të qëndrueshme të Zodiakut. Kur i vendos vetes një qëllim, pothuajse asgjë nuk mund ta ndalë.
Forca e tij më e madhe qëndron te durimi dhe aftësia për të menduar në plan afatgjatë. Ndërsa të tjerët dorëzohen pas dështimit të parë, Bricjapi vazhdon përpara, hap pas hapi, pa pasur nevojë t’i shpjegojë askujt se çfarë po kalon.
Ajo që shumë njerëz nuk e vërejnë është se Bricjapët rrallë i shfaqin emocionet para të tjerëve. Trishtimin, zhgënjimin dhe stresin zakonisht i përpunojnë vetëm, larg syve të publikut. Prandaj shpesh duken të ftohtë, edhe pse pas asaj maske fshihet një betejë e madhe e brendshme.
Sekreti i tyre qëndron në faktin se humbjet nuk i shohin kurrë si fund, por si mësim, transmeton Telegrafi.
Akrepi: shenja që gjithmonë ngrihet nga hiri
Nëse ka një shenjë që i përballon më së miri stuhitë emocionale, ajo është Akrepi. Forca e tij psikike buron nga aftësia për t’u përballur me dhimbjen, në vend që të ikë prej saj.
Ndërsa shumë njerëz përpiqen t’i harrojnë problemet, Akrepët i analizojnë, kalojnë përmes tyre dhe dalin më të fortë e më të mençur.
Qëndrueshmëria e tyre emocionale shpesh e mahnit rrethin, sepse edhe kur kalojnë momentet më të rënda, arrijnë të mbeten të përmbajtur. Rrallë kërkojnë keqardhje dhe pothuajse kurrë nuk u lejojnë të tjerëve të shohin sa janë lënduar.
Simboli i feniksit e përshkruan në mënyrë të përkryer natyrën e tyre: sado herë të bien, gjithmonë arrijnë të ngrihen.
Luani: forca e fshehur pas buzëqeshjes
Në shikim të parë duket sikur Luani ka lindur vetëm për vëmendje, shkëlqim dhe skena të mëdha jetësore, por pas këtij vetëbesimi fshihet një psikikë jashtëzakonisht e fortë.
Luanët refuzojnë ta shohin veten si viktima. Edhe kur kalojnë një periudhë të vështirë, përpiqen ta ruajnë dinjitetin, buzëqeshjen dhe besimin se në fund gjithçka do të bëhet mirë.
Forca e tyre mendore buron nga krenaria e madhe dhe besimi në aftësitë e veta. Ata nuk ia lejojnë vetes të qëndrojnë gjatë të thyer, sepse zëri i brendshëm i shtyn vazhdimisht përpara.
Shumë njerëz nuk e dinë se Luanët e tregojnë brishtësinë e tyre vetëm para njerëzve më të afërt. Para pjesës tjetër të botës, pothuajse gjithmonë duken të fortë dhe të qëndrueshëm.
Çfarë i lidh këto tri shenja?
Bricjapi, Akrepi dhe Luani kanë një veçori të përbashkët: nuk lejojnë që jeta t’i thyejë përgjithmonë.
Forca e tyre mendore nuk buron nga një jetë e përsosur, por nga aftësia për të mbijetuar edhe atëherë kur është më së vështiri. Ata nuk kërkojnë miratimin e rrethit, nuk luten për mirëkuptim dhe rrallë tregojnë sa shumë i dhemb diçka.
Pikërisht për këtë arsye, shumë njerëz i konsiderojnë ndër më të fortët psikikisht në Zodiak. /Telegrafi/