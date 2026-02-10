Tri raste të ndara të narkotikëve, arrestime në Pejë, Rahovec dhe Mitrovicë
Policia e Kosovës ka raportuar për tri raste të ndara që lidhen me blerje, posedim të paautorizuar dhe shpërndarje të narkotikëve, të ndodhura në Pejë, Rahovec dhe Mitrovicë të Jugut gjatë ditëve të fundit.
Në Pejë, më 26 janar 2026 rreth orës 19:40, pas vendimit të prokurorit është kryer kontroll në shtëpinë e një të dyshuari mashkull kosovar.
Gjatë kontrollit janë gjetur dhe konfiskuar tetë qese të vogla me substancë të dyshuar të llojit heroinë me peshë totale rreth 2.0 gramë, dy peshore digjitale, një mulli për bluarje, një shufër me talke, një sprej si dhe tri pajisje USB.
Rasti po hetohet nga ekipet relevante policore.
Ndërkohë, në Rahovec, më 8 shkurt 2026 rreth orës 22:30, është arrestuar një tjetër i dyshuar mashkull kosovar, pasi gjatë kontrollit i është gjetur në posedim një sasi e substancës së dyshuar narkotike. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
Rasti i tretë është regjistruar në Mitrovicë të Jugut, më 9 shkurt 2026 rreth orës 12:26.
Gjatë kontrollit trupor, policia ka gjetur dhe konfiskuar 15 qese me substancë të dyshuar të llojit marihuanë, me peshë totale 15.31 gramë. I dyshuari mashkull kosovar është arrestuar dhe, pas intervistimit, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se hetimet për të gjitha rastet janë duke vazhduar në koordinim me Prokurorinë e Shtetit. /Telegrafi/