Tri gjëra që duhet të bëni kur zgjoheni për të ulur tensionin e gjakut
Pothuajse gjysma e të rriturve kanë tension të lartë të gjakut, por zakonet e vogla në mëngjes mund të ndihmojnë në kontrollin e tij.
Ekspertët ndanë rekomandimet e tyre për Eating Well mbi atë që mund të bëni menjëherë pasi të zgjoheni për të ulur tensionin e gjakut dhe për të mbrojtur zemrën.
Zgjohuni me frymëmarrje të ngadaltë
Përpara se të hapësh sytë ose të çohesh nga shtrati, mund ta përgatitësh sistemin nervor për t’u çlodhur, gjë që do të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut gjatë këtij procesi. Për ta arritur këtë, fillo ditën me disa minuta frymëmarrje të ngadaltë dhe të thellë.
Ushtrimet e rregullta të frymëmarrjes së thellë ndihmojnë në uljen e aktivitetit të sistemit nervor simpatik, i njohur si përgjigja "lufto ose ik", e cila luan një rol në shumë raste të hipertensionit. Ato gjithashtu përmirësojnë ndjeshmërinë baroreflekse, ose aftësinë e trupit tuaj për të zbuluar dhe për t'iu përgjigjur ndryshimeve në presionin e gjakut, e cila shpesh dëmtohet tek njerëzit me presion të lartë të gjakut.
Një përmbledhje e studimeve klinike të vitit 2023 tregoi se praktika e rregullt e frymëmarrjes së ngadaltë dhe të thellë me më pak se 10 frymëmarrje në minutë mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut sistolik ashtu edhe diastolik tek njerëzit me hipertension.
Hidratohuni së pari
Të presësh derisa të kesh etje përpara se të fillosh të pish ujë nuk është strategjia më e mirë kur përpiqesh të ulësh tensionin e gjakut. Ndërsa ritmi cirkadian i trupit tënd bën që tensioni i gjakut të jetë më i lartë që në mëngjes, hidratimi i ulët mund t’i përkeqësojë gjërat.
Në vend që të marrësh menjëherë kafe, mbaj një gotë me ujë pranë shtratit dhe pije atë ndërsa vazhdon rutinën tënde të mëngjesit.
Lëvizni ngadalë
Mund të jetë e vështirë të ngrihesh nga shtrati dhe të veshësh rrobat e palestrës, por edhe një shëtitje e lehtë ose një seancë joge në mëngjes mund të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut. Të qenit aktiv mund të ndihmojë në zgjerimin e enëve të gjakut, duke ulur në mënyrë efektive tensionin e gjakut. Praktika e rregullt e jogës, e pozicioneve, e frymëmarrjes dhe e meditimit mund të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut.
Ndërkohë që përfshirja e jogës së mëngjesit në rutinën tuaj mund të ofrojë përfitimin më të madh, edhe një seancë e vetme e jogës mund të ndihmojë. Në një studim të vogël, subjektet që bënë një seancë të vetme 30-minutëshe joge përjetuan ulje më të mëdha të rrahjeve të zemrës dhe presionit të gjakut në gjendje pushimi sesa ata në një grup kontrolli, të cilët lexonin në heshtje për të njëjtën sasi kohe.
Përveç kësaj, rekomandohet të kufizohet marrja e kripës dhe ushqimeve të përpunuara, ndërsa zgjedhja e ushqimeve të freskëta dhe erëzave në vend të kripës kontribuon më tej në shëndet. Rritja e marrjes së kaliumit (nga ushqime të tilla si bananet, perimet dhe peshku) mund të ketë një efekt të fortë mbrojtës sepse ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut dhe zbut efektet e kripës.
Është gjithashtu e rëndësishme të mbani një orar të rregullt gjumi, pasi gjumi i parregullt rrit rrezikun e hipertensionit. Monitorimi i rregullt i tensionit të gjakut dhe regjistrimi i rezultateve mund t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë gjendjen tuaj dhe të qëndroni në rrugën e duhur drejt shëndetit.