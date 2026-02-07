Trepça regjistron fitore të madhe ndaj Borës në “1 Tetori”
Në palestrën “1 Tetori”, Trepça fitoi si mysafir ndaj Borës 88‑71 në kuadër të ProCredit Superligës së Kosovës.
Mitrovicasit u futën në ndeshje me ritëm të lartë, duke e fituar çerekun e parë 20‑15 falë gjuajtjeve të sakta të Jones.
Në çerekun e dytë, mysafirët vazhduan të zgjerojnë epërsinë; Tmusic realizoi tre gjuajtje të njëpasnjëshme për tri pikë, ndërsa Amzil dominoi në kërcime, duke I çuar shifrat në 44‑34 në pushim.
Pas kthimit nga pushimi, Trepça bëri seri prej 13‑0, duke shënuar gjuajtje të sakta nga jashtë harkut përmes Tmusic dhe JaCori Payne-it. Çereku i tretë përfundoi 30‑9, duke sjellë diferencën në mbi 20 pikë.
Bora u mundua të reagojë në çerekun e fundit me gjuajtje të Amin Hot,duke e fituar periodën e katërt 28‑14, por epërsia e krijuar më herët ishte e pakapërcyeshme.
Skuadra mitrovicase kësisoj vazhdon si lider me 16 fitore dhe vetëm tre humbje, kurse Bora renditet e trat me një rekord prej nëntë fitoreve dhe 10 humbjeve./Telegrafi