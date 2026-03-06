Trendafilov: Nëse nuk ka marrëveshje për rritjen e pagave, do të ketë grevë të përgjithshme
Punëtorët do të dalin në protestë të madhe më 14 mars, duke kërkuar një rritje të pagës minimale prej 600 euro, si dhe një rritje të të gjitha pagave të tjera prej 6,000 denarë.
Protesta fillon në orën 12.05, sepse, siç thotë Kryetari i LSM-së, Slobodan Trendafilov, ka kohë që ka kaluar pesë nga 12.
Trendafilov theksoi se nëse nuk ka vesh nga autoritetet edhe pas kësaj proteste, do të ketë grevë të përgjithshme.
“14 mars në orën 12.05, sepse ka kaluar që moti pesë në 12, ka kaluar ora 12, nga Oda e punëtorëve fillojmë një protestë të re deri në Kuvend, Oda ekonomike dhe Qeveria ku punëtorët më në fund duhet të inkurajohen të dalin dhe të kërkojnë rritje të pagës minimale si dhe rritje të të gjitha pagave të tjera. Ne po luftojmë për një rritje të pagave të punëtorëve me të paktën 6,000 denarë, punëtorët, nëse nuk dalin të luftojnë për një rritje të pagave të tyre, atëherë ata i japin argumente të mëdha Qeverisë dhe shefave se pagat në Maqedoni janë të mira”, tha Trendafilov.