Trendafilov: Gjatë gjithë vitit 2025, vetëm 46 punëtorë morën një pagë të barabartë me mesataren
Kryetari i LSM-së, Sllobodan Trendafilov informoi publikisht se sa punëtorë kanë marrë një pagë të barabartë me pagën mesatare në vitin 2025.
Sipas informacionit të tij, në janar, zero punëtorë nuk kanë marrë një pagë të barabartë me mesataren, në shkurt - 5 punëtorë, në mars - 0 punëtorë, në prill - 2 punëtorë, në maj - 0 punëtorë, në qershor - 10 punëtorë, në korrik - 7 punëtorë, në gusht - 11 punëtorë, në shtator - 0 punëtorë, në tetor - 5 punëtorë, në nëntor - 6 punëtorë dhe në dhjetor - 0. Në total, gjatë gjithë vitit, vetëm 46 punëtorë kanë marrë një pagë të barabartë me pagën mesatare.
"Paga mesatare mujore neto e paguar për punonjës në shkurt të këtij viti arriti në 46.159 denarë dhe është 7.2 për qind më e lartë se në shkurt të vitit të kaluar", njoftuan sot Enti Shtetëror i Statistikave.
Trandafilov thotë se një pagë mesatare mbulon 67% të vlerës së Shportës Minimale Sindikale, e cila arrin në 68.797 denarë. A duhet të luftojmë për rritjen e pagave të punëtorëve./Telegrafi/