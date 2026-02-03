Trendafilov: Asnjë funksionar nuk vlen dhjetë herë më shumë se një punëtor
"Asnjë zyrtar nuk vlen dhjetë herë më shumë se një punëtor, thotë kryetari i Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë, Slobodan Trendafilov.
"Në lajmet në Alsat, flasim për kërkesën për rritje të pagave të punëtorëve, fazat e ardhshme në shprehjen e pakënaqësisë së punëtorëve, shantazhin dhe kërkesën nga Qeveria për të shfuqizuar Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive për Sektorin Publik dhe për të shfuqizuar rritjen e pagave në sektorin publik, shantazhin për të shfuqizuar të drejtën për çmim jubilar, K-15 (arsim, shëndetësi, MPB, ARM, etj.), flasim gjithashtu për atë që mund të bëjnë deputetët, çfarë mesazhi po dërgon Qeveria që përfaqësuesi i saj nuk u paraqit sot në LSM për të nënshkruar Marrëveshjen për rritjen e pagës minimale dhe për rritjen e të gjitha pagave të tjera dhe për të nënshkruar marrëveshje kolektive për rritjen e pagave të punëtorëve me 40%, flasim gjithashtu për mënyrën se si partitë politike i ndryshojnë fanellat e tyre kur janë në opozitë dhe kur janë në pushtet.
“Të marrësh tre monedha nga punëtorët dhe t'u japësh një është e kotë.”
"Qeveria duhet të dëgjojë vetëm këshillat e veta, të cilat i dha dy ose tre vjet më parë, dhe t'i përmbahet atyre", shkroi Trendafilov në Facebook.