Trend i ri i martesave në Uzbekistan - nuset më të moshuara se dhëndurët
Një prirje e re sociale duket se po merr përmasa në Uzbekistan. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë këtij viti janë regjistruar mbi 5 mijë martesa në të cilat nusja është më e madhe në moshë se dhëndri, një fenomen që po tërheq vëmendje të gjerë në opinionin publik.
Shumica e këtyre çifteve jetojnë në kryeqytetin Tashkent, duke reflektuar ndryshimet demografike dhe kulturore që po ndodhin sidomos në zonat urbane.
Ekspertët vlerësojnë se qytetet e mëdha shpesh janë pararojë e transformimeve shoqërore, ku normat tradicionale po rishikohen dhe rolet brenda familjes po pësojnë evoluim.
Komiteti për Çështjet e Familjes në Uzbekistan ka konfirmuar se diferenca e moshës mes bashkëshortëve në këto raste është shpesh e konsiderueshme. Megjithatë, sipas autoriteteve, këto martesa janë rezultat i një zgjedhjeje të vetëdijshme dhe të lirë nga ana e çifteve.
“Vendimi për martesë merret nga vetë partnerët dhe bazohet në ndjenja, mirëkuptim dhe interesa të përbashkëta”, thuhet në deklaratën e institucionit.
Tradicionalisht, në shumë shoqëri të Azisë Qendrore ka qenë më e zakonshme që burri të jetë më i madh në moshë se gruaja. Rritja e numrit të martesave ku nusja është më e madhe shihet si një tregues i ndryshimeve në mentalitet dhe i rritjes së pavarësisë personale të të rinjve.
Ndërsa disa e konsiderojnë këtë fenomen si një shenjë modernizimi dhe barazie më të madhe gjinore, të tjerë e shohin si një sfidë ndaj normave tradicionale familjare. Megjithatë, shifrat tregojnë qartë se ky trend është në rritje dhe po bëhet gjithnjë e më i pranishëm në shoqërinë uzbeke. /Telegrafi/