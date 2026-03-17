Tre yjet e Barcelonës që po përpiqen ta bindin Bastonin t’i bashkohet atyre
Barcelona po vazhdon të avancojë me planifikimin e repartit defensiv për afatin kalimtar veror.
Brenda klubit ekziston një ide e qartë, të afrohet një mbrojtës qendror i nivelit të lartë për të forcuar mbrojtjen dhe për të sjellë eksperiencë në një repart që kombinon lojtarë të rinj me elementë të konsoliduar.
Ndër emrat e analizuar në muajt e fundit, njëri vazhdon të dalë mbi të tjerët. Alessandro Bastoni mbetet objektivi kryesor për të përforcuar mbrojtjen e katalanasve, pavarësisht disa dyshimeve taktike që lidhen me përshtatjen e tij të mundshme në sistemin e skuadrës.
Interesi për Bastonin nuk kufizohet vetëm në drejtuesit e klubit. Edhe brenda dhomave të zhveshjes së Barcelonës ka mbështetje të fortë për një transferim të mundshëm të mbrojtësit italian.
Madje, disa lojtarë të skuadrës kanë filluar të bëjnë përpjekje për ta bindur lojtarin e Interit që t’i bashkohet projektit blaugranas. Mes tyre dallohen tre figura kyçe të ekipit.
Lamine Yamal, një nga talentet më premtues të klubit, ka shfaqur entuziazëm për mundësinë e ndarjes së dhomave të zhveshjes me mbrojtësin italian. Ndikimi i tij brenda grupit, pavarësisht moshës së re, po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm.
Edhe Gavi raportohet se është i përfshirë në këto kontakte joformale. Mesfushori andaluzian është një nga liderët emocionalë të skuadrës, dhe angazhimi i tij tregon interesin real të ekipit për të forcuar mbrojtjen me një lojtar të këtij niveli.
Lojtari i tretë që po përpiqet ta bindë Bastonin është Alejandro Balde. Mbrojtësi i majtë ka marrëdhënie të mira me disa futbollistë italianë dhe mund të luajë një rol të rëndësishëm në afrimin e mbrojtësit drejt projektit të Barcelonës.
Pavarësisht interesit të madh të klubit dhe mbështetjes së brendshme për këtë transferim, operacioni nuk pritet të jetë i lehtë.
Bastoni është një shtyllë e rëndësishme e Interit dhe klubi italian nuk do ta lehtësojë largimin e tij./Telegrafi/