Tre të vdekur, 14 të plagosur në të shtënat me armë në një bar në Teksas
FBI tha se po shqyrton "tregues" që mund të sugjeronin një lidhje të mundshme terrorizmi me një të shtënë masive herët të dielën në Austin, Teksas, në të cilën policia tha se të paktën tre persona u vranë dhe 14 u plagosën.
I dyshuari u vra në një shkëmbim zjarri me policinë në vendngjarje, tha policia. Katërmbëdhjetë persona u shtruan në spital, me tre prej tyre në gjendje kritike, tha policia, transmeton Telegrafi.
Zyrtarët e zbatimit të ligjit nuk e kanë publikuar emrin e autorit të ngjarjes dhe nuk kanë identifikuar një motiv specifik, por agjenti i FBI-së Alex Doran u tha gazetarëve të dielën se "kishte tregues mbi këtë temë dhe në automjetin e tij që tregojnë një lidhje të mundshme me terrorizmin".
Task Forca e Përbashkët e FBI-së për Terrorizmin po punon me Departamentin e Policisë së Austin-it në hetim, i cili përfshin stafin nga ekipet e reagimit ndaj provave të agjencisë federale dhe ekipet digjitale mjeko-ligjore, tha Doran në një konferencë për shtyp të dielën.
Të shtënat masive ndodhën jashtë Buford, një bar i njohur në qendër të Austin-it i njohur për afërsinë e tij me kamionët e ushqimit, sipas raporteve të medias lokale.
Por sipas gazetës Austin American-Statesman, shefja e policisë së Austin, Lisa Davis, tha se autori i sulmit drejtoi një SUV të madh rreth bllokut disa herë para se të ndalonte, duke ndezur dritat e emergjencës, duke ulur dritaren dhe duke qëlluar mbi klientët në oborrin e Buford dhe përpara barit, sipas gazetës Austin American-Statesman.
Incidenti shënoi të shtënat e 56-ta masive në SHBA këtë vit dhe atë me më shumë viktima deri më tani, sipas të dhënave nga Arkivi i Dhunës me Armë, i cili përcakton një të shtënë masive si një incident në të cilin të paktën katër persona, pa përfshirë autorin e sulmit, plagosen ose vriten nga armët e zjarrit.
SHBA-të patën 407 të shtëna masive vitin e kaluar, sipas të dhënave të arkivit. /Telegrafi/