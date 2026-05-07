Një festë e madhe nga tifozët e Paris Saint-Germain pasi ata arritën në finalen e Ligës së Kampionëve, duke mposhtur Bayern Munich me rezultatin e përgjithshëm 6-5, u shndërrua shpejt në trazira në rrugët e Parisit.

Sipas raportimeve të medias franceze, 127 persona u arrestuan për prishje të rendit publik dhe përdorim të fishekzjarrëve. 23 oficerë policie u lënduan gjithashtu në përleshjet midis tifozëve dhe policisë.

Trazirat hodhën një hije mbi një performancë të shkëlqyer të ekipit francez, i cili do të luajë në finalen e Ligës së Kampionëve për të dytin vit radhazi.

Parisienët janë kampionët aktualë të Evropës dhe do të mbrojnë titullin e tyre në Budapest më 30 maj, pasi e fituan atë sezonin e kaluar pas fitores 5-0 ndaj Interit.

Skenat e mbrëmshme kujtonin festimet e vitit të kaluar, të cilat gjithashtu u bënë të dhunshme me pasoja edhe më të këqija.

Dy persona vdiqën, u vunë 692 zjarre, 190 persona u plagosën dhe më shumë se 500 u arrestuan. Fatkeqësisht, tifozët parisienë konfirmuan mbrëmë se nuk dinë si t’i festojnë fitoret me dinjitet. /Telegrafi/

